Goed nieuws: Tesla heeft versie 15 van de Full Self-Driving, in Europa beter bekend als 'Tesla Assisted Driving' (TAD), aangekondigd. Het slechte nieuws is dat het best onduidelijk is wat nu echt verbeterd is behalve de GTA VI-achtige interface.

Als de glorieuze leider van je bedrijf bekend staat om het niet nakomen van beloftes, dan leer je al snel dat je die zelf beter niet meer kunt maken. Dat lijkt vooral de les die we kunnen leren uit de aankondiging van de nieuwe vijftiende editie van de software waarmee Tesla's zichzelf moeten kunnen besturen. De autobouwer blijft namelijk opmerkelijk vaag over wat er nu eigenlijk echt beter is ten opzichte van de voorgaande versies.

25 keer beter dan wat?

De grootste claim die gemaakt wordt is dat de software nu tot wel 25 keer veiliger is. Het grijpt 25 keer sneller in bij kritische gebeurtenissen. Maar daarbij laat het in het midden op basis waarvan die 25 keer gemaakt is. 25 keer veiliger dan wat? Een 71-jarige blinde man in een Cybertruck? We weten het niet. Daarnaast is het ook nog redelijk onduidelijk wanneer die extra veiligheid nu echt in de praktijk gebracht wordt. Wat zijn kritische gebeurtenissen precies?

Nu zullen Tesla-fans zich daar niet zo druk om maken. Die zijn waarschijnlijk vooral blij dat software van de camera's ook een update krijgt. Daarmee kunnen de auto's beter hun omgeving herkennen en dus ook, heel belangrijk, gaten in de weg beter omzeilen. Erg fijn aangezien de draagarmen die van aluminiumfolie gemaakt zijn, een bekend euvel van Tesla's zijn. Daarnaast zouden de auto's ook andere obstakels als huisdieren eerder herkennen en dus kunnen vermijden.

Leren van anderen

Nog een pluspunt: bij het invoeren van de eindbestemming in de navigatie, past Tesla eerder gereden routes van andere Tesla-coureurs toe. Met die kennis wordt een betere, snellere en efficiëntere route uitgestippeld dan voorheen het geval was. Daarbij heb je als bestuurder nu de optie om tijdens het rijden de omgeving ook via het scherm op het dashboard te bekijken. Uit het raam kijken is natuurlijk niet zo leuk als je auto vanachter te bekijken terwijl hij door een 3D-gerenderde omgeving rijdt die verdacht veel lijkt op de echte wereld. Een beetje als GTA VI, maar dan net wat realistischer, aangezien de camerabeelden vrijwel 1-op-1 op de 3D omgeving van de auto geprojecteerd worden.

Maar het echte goede nieuws is dat de Tesla's met V15 een stuk terughoudender in het verkeer zullen zijn. Met name in schoolzone's zal de auto zich minder asociaal gedragen, langzamer rijden en extra op z'n hoede zijn op onverwacht overstekend grut. Ook handig: je kunt je Tesla leren waar snelheidscamera's staan zodat hij hier voortaan netjes voor afremt. Dat je de semi-zelfrijdende software zo kunt instellen dat je überhaupt een boete kunt rijden, laten we maar even buiten beschouwing.