Tesla staat aan de vooravond van een buitenaardse fusie

Elon Musk is van plan om Tesla en SpaceX te laten fuseren. Nadat we de Tesla Roadster zagen vliegen was het al niet meer zo moeilijk om de volgende Tesla Model 3 met raketaandrijving voor ons te zien. Misschien niet super duurzaam, maar ach.

De voormalig grote ziener en messias Elon Musk heeft meerdere bedrijven in zijn bezit en onder zijn hoede. Maar twee ervan wil hij graag samenvoegen. Tesla en SpaceX moeten één bedrijf worden. Misschien niet meteen de meest logische keuze want wat hebben elektrische auto's en raketten die de ruimte in worden geschoten met elkaar gemeen?

Kunstmatige intelligentie

Op het eerste gezicht niet meteen heel veel. Het is niet zo dat de raketten van SpaceX opeens elektrisch worden of dat, zoals gekscherend op het met AI gegenereerde plaatje boven dit artikel suggereert, Tesla's opeens geleverd worden met straalmotoren. Het gaat juist om alles achter de schermen. Elon Musk wil meer gebruik maken van kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's en mensachtige robots. Het onderstreept maar weer eens dat Tesla geen autofabrikant is, maar een techbedrijf.

De fusie zou eind dit jaar, begin volgend jaar aangekondigd moeten worden. Er wordt op dit moment nog volop gepraat door de besturen en adviseurs van beide bedrijven. Hoe moet zo'n fusie eruit zien en hoe ziet dat bedrijf er dan straks na de fusie uit? Belangrijker nog, wie wordt de baas na deze megafusie?

Beren op de weg

Er zijn ook nog wel wat beren op de weg. Na de fusie ontstaat er een enorm bedrijf dat niet alleen elektrische auto's en raketten maakt, maar ook batterijen en satellieten. SpaceX werkt nu nauw samen met de Amerikaanse overheid en de vraag is natuurlijk wat die ervan vindt dat Tesla grote fabrieken in China heeft. De Amerikaanse defensie is misschien wel wat minder enthousiast dat na de fusie dat allemaal één bedrijf is en dat alles wat bij SpaceX gebeurd dus ook bij Tesla bekend is, want allemaal één.

Toestemming voor de fusie is dus nog helemaal niet zeker, maar er wordt in ieder geval aan gewerkt. We gaan het allemaal zien!