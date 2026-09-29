De Tesla Roadster doet het niet in de regen en komt daarom nog later

Met zegt wel eens dat van uitstel afstel komt, maar blijkbaar werkt dat nog niet helemaal zo na negen jaar en als je Elon Musk heet. De Tesla Roadster, waarvan niemand ondertussen meer geloofd dat het überhaupt nog iets wordt, is namelijk wederom uitgesteld.

Bijna tien jaar na de introductie van de Tesla Roadster en de eerste mensen er een aanbetaling van duizenden euro's voor hadden neergeteld, is het nog steeds niet duidelijk of de auto nog komt. De meest recente belofte van Tesla was dat er een nieuw prototype getoond zou worden op 1 oktober in Texas. Maar die is nu ook van de baan. Het wordt namelijk slecht weer op de SpaceX testlocatie in McGregor, Texas.

In de regen staan

De weersvoorspellingen zien er volgens de Amerikaanse automaker zo slecht uit dat het lanceerfeest twee weken verplaatst wordt naar 15 oktober, bevestigt Tesla op X. Dan zou het Texaanse zonnetje waarschijnlijk wel schijnen. En dat betekent dat de Tesla Roadster dan wel kan vliegen.

Volgens Tesla zit het probleem hem vooral in het feit dat de elektrische auto nogal een kabaal maakt. Zoveel herrie dat als ze hem tonen in een afgesloten hal, mensen wel eens met gehoorschade naar buiten zouden komen. De stuwraketten die de auto moeten kunnen laten vliegen zijn blijkbaar niet bepaald vriendelijk voor de menselijke trommelvliezen.

Op grote afstand

Echt goed zicht op de raketgestuwde Roadster zou het publiek toch al niet hebben. Hij zou namelijk op minimaal 100 meter afstand van het publiek getoond worden, mede vanwege het geluid van de raketten, maar ook omwille van veiligheid. De auto zou naar verluidt zonder bestuurder op afstand aangestuurd worden tijden de demonstratie.

Toch gelooft het internet nu al niet dat het uitstel gaat om het weer alleen. De weersvoorspellingen in McGregor zouden namelijk op 2 oktober al aanzienlijk beter zijn en vanaf 3 oktober zelfs geen enkel spoor van luchtwater meer vertonen. Waarom dan toch twee weken uitstellen? Het begint erop te lijken dat het toch allemaal een uit de hand gelopen 1 april grap van de oppergrappenmaker himself wordt.

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