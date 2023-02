Tesla stuur breekt af, stuurt rekening naar slachtoffer

Goede klantenservice: bij een Tesla breekt een stuur af en de reparatiekosten worden verhaald op de eigenaar!

“De deuren mooi passend krijgen, dat deze goed sluit en de panel-gaps even groot zijn”. Deze quote komt van Gordon Murray in een interview in Evo Magazine, op de vraag wat nu het moeilijkste is bij een productieauto. Afwerking en bouwkwaliteit zijn extreem lastig om goed te doen en zeer kostbaar. Het chassis, de ophanging, de motor: dat is allemaal prima te doen. Die laatste 5% finesse zijn bijzonder prijzig en lastig om voor elkaar te krijgen.

Het is dan ook duidelijk te zien waar Tesla zijn marges vandaan haalt. Ondanks dat ze gek genoeg onder premium fabrikanten waren geschaard, is dat niet altijd het geval. Als je kijkt naar lakkwaliteit, afwerking, materiaalgebruik en de alghele kwaliteitsindruk doet Tesla meer denken aan de Impreza GT Turbo’s van de jaren ’90: enorm veel performance en een wat plastiekerig interieur. Nu moeten we toegeven dat het merk stappen maakt en stappen blijft maken. De eerste Tesla Model 3 is van binnen heel anders dan een Model 3 die nu van de band loopt. Maar in vergelijk met pak ‘m beet een BMW i4 of zelfs een Volkswagen Arteon is het een andere (lagere) klasse.

Tesla stuur breekt af

Het doet niet alleen afbreuk aan de kwaliteitsindruk, maar ook de kwaliteit zelf, kennelijk. Daar kwam een kersverse eigenaar van Tesla Model Y achter. Prerak Patel nam twee weken gelden (24 januari 2023) zijn fabrieksnieuwe Tesla in ontvangst. Amper een week later valt zijn stuur eraf. Eh? Wat?

Ja, het stuur viel eraf. Nu moeten we er direct bijzeggen dat dit natuurlijk een eenmalige en unieke gebeurtenis is. Tesla verkoopt enorm veel auto’s en bij één auto breekt het stuur af. Daarbij, als er iets exemplarisch voorkomt, gaat het niet alleen om het defect, maar ook hoe de fabrikant het probleem oplost.

Rekening naar klant, natuurlijk

Nou, heel goed: Tesla stuurde namelijk een factuur met reparatiekosten naar de klant van de 1 week oude auto! Nu was het geen gepeperde rekening, want 103,96 dollar om een stuurwiel te fixen valt best mee.

Aan de andere kant, je hebt net een traumatische ervaring beleefd, en dat is opgelost voor 103,96 dollar. Dat is net als garnalen die binnen 4 minuten bezorgd worden: dat kan niet goed zijn, toch?

Uiteraard protesteerde de Tesla-eigenaar en na wat aandringen heeft Tesla de rekening kwijt gescholden. Maar, de familie Patel wil nu van de auto af. De auto is nog geen week oud.

Ze hebben nu al een ernstig defect gehad en hebben vertrouwen verloren in de auto en in Tesla, die de reperatiekosten aanvankelijk op hen probeerde te verhalen. Ondanks dat Elon Musk is getagged in de post, heeft de eigenaar van Tesla én Twitter nog niet gereageerd op de siuatie.

Fotocredits: Preneh24 via Twitter