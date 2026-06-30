Pas op! De Tesla Cybercab rijdt op de openbare weg

Hij wordt inmiddels alweer een paar weken geproduceerd, maar nu maakt hij ook voor het eerst de wegen onveilig: Tesla is begonnen met het testen van de Cybercab zonder stuur en pedalen.

Hoewel de veiligheid van Tesla's Full Self-Driving-technologie nog steeds ter discussie staat en zelfs opnieuw onderzocht wordt door de Amerikaanse NHTSA, heeft de autofabrikant het toch voor elkaar gekregen om een zelfrijdende auto zonder stuur en pedalen op de openbare weg te mogen testen. De lokale overheid in Austin, Texas heeft toestemming gegeven voor testritten met de Cybercab, zo is te zien op beelden die Tesla via X deelt.

Schreeuwen uit het raam

De Cybercab is fundamenteel anders dan elke andere zelfrijdende auto die op dit moment op de openbare weg te vinden is. Het is het enige model dat geen enkele manier heeft voor de inzittenden om de auto te besturen. Zo hebben bijvoorbeeld de auto's van concurrent Waymo allemaal de originele stuurinrichting nog, waardoor er te allen tijde iemand het voertuig kan besturen.

Bij de Cybercab wordt dat iets lastiger. Het is dan ook de vraag wat de 'safety monitor', die verplicht een oogje in het zeil moet houden tijdens testritten, precies kan doen. Naast uit het raam schreeuwen dat het fout gaat lijkt het erop dat er wat knoppen op het centrale scherm te vinden zijn die de persoon in de auto kan indrukken waardoor de ingezette actie van de auto stopt of juist door kan gaan. Ontwijkend sturen is er in ieder geval niet meer bij.

Ook in Nederland?

Hoewel we in Nederland nu ook (semi-)zelfrijdende Tesla's in het verkeer tegen kunnen komen, is de komst van de Cybercab daarmee alles behalve gegarandeerd. De RDW heeft namelijk enkel Full Self-Driving (Supervised) in specifieke Tesla's met de nieuwste hardware toegestaan. Onder deze software moet de bestuurder nog steeds actief opletten en altijd bereid zijn om in te grijpen. De Cybercab rijdt op een andere versie van FSD en biedt een verminderde mogelijkheid om in te grijpen. Om deze stuurloze auto ook op Nederlands asfalt te krijgen, zal Musk opnieuw het hele proces bij de RDW moeten doorlopen en daarbij waarschijnlijk ook met veel betrouwbaardere informatie komen dan de misleidende data die hij overhandigde voor de goedkeuring van FSD (Supervised).

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