Tesla Supercharger hoef je niet meer te ontkoppelen (maar niet zonder gevolgen)

Ik vraag me af hoeveel Nederlanders het Duitse klikje bij het vulpistool gebruik om niet constant te hoeven knijpen. Niet veel, gok ik. Nog minder mensen gaan denk ik gebruikmaken van de nieuwe functie die Tesla introduceert bij de Supercharger.

Ik heb het over het ‘Emergency Drive Away’-systeem. Wees gerust: deze update is er alleen voor Amerikaanse Tesla’s. Toch vind ik het de moeite waard om het met je te delen. Waarom? Het is best een interessant idee.

Emergency Drive Away doet precies wat je verwacht: in geval van nood kun je meteen wegrijden. Ook wanneer je Tesla nog aan een Supercharger hangt en aan het opladen is. Als je om wat voor paniekerige reden dan ook meteen wilt wegrijden, zet je de EV in drive, bevestigt dat je wilt wegrijden en je kunt vertrekken. Al rijdend wordt de oplader uit je auto gerukt. Dat gebeurt echter niet zonder gevolgen. Kijk hieronder maar.

Misbruik?

Het trucje is dus bedoeld voor noodgevallen, maar als je toch al lekker in de auto zat te wachten, waarom zou je dan niet gewoon blijven zitten, het noodsysteem inschakelen en wegzoeven? Tesla waarschuwt dat je er beter geen gewoonte van kunt maken. Op de manier hierboven vertrekken kan schade aanbrengen aan de Supercharger, maar ook aan jouw auto. Het natte spul dat je uit de Supercharger ziet komen, is glycol. Het spul is een soort alcohol dat als antivriesmiddel wordt gebruikt in de Supercharger. Daarbij vliegt de adapter alle kanten op en kan dus ook jouw of andere Tesla’s raken. Daarom wordt opzettelijk misbruik gestraft. De kosten kunnen oplopen naar 25.000 dollar.

© Bron: Tesla / X

Wanneer mag het dan wel? Nou, als er bijvoorbeeld een brandende Tesla of Supercharger naast je staat, lijkt me een goed excuus. Andere media denken dat het met schietincidenten te maken heeft. Twee maanden geleden was er namelijk een dodelijke schietpartij bij een Amerikaans Supercharge-station waarbij drie mensen om het leven kwamen, zeven anderen raakten gewond. Dan is het inderdaad wel handig om weg te kunnen rijden zonder uit te hoeven stappen.

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