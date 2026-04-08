Tesla trolleert Volkswagen met laadstation naast de fabriek

Tesla heeft weer een nieuwe Supercharger-locatie geopend. Dat is an sich geen wereldnieuws, want Tesla heeft meer dan 8.000 laadstations en opent dagelijks nieuwe locaties. Er is alleen wat bijzonders aan de hand met de bestrating van dit specifieke laadstation.

Wolfsburg

Dit heeft alles te maken met het feit dat het nieuwe laadstation is gevestigd in Wolfsburg. Daarmee begeeft Tesla zich in het hol van de wolf leeuw. Want Wolfsburg is natuurlijk Volkswagen-territorium. Deze stad is letterlijk gebouwd rondom de Volkswagen-fabriek. Dat was overigens het werk van de nazi’s, maar daar heeft Elon Musk vast geen problemen mee.

Het nieuwe laadstation bevindt zich op een steenworp afstand van de Volkswagen-fabriek (op zo'n 4 kilometer) en daarom hebben ze bij Tesla hun lolbroek aangetrokken. Als je de foto goed bekijkt dan zie je dat er ‘I’D CHARGE HERE’ in de bestrating staat. Dit is natuurlijk een verwijzing naar de I.D-modellen van Volkswagen.

Uit de koker van Elon?

We weten niet of Elon Musk deze grap hoogstpersoonlijk bedacht heeft, maar het zou zomaar kunnen. Hij is ten slotte ook het brein achter dijenkletsers als SpaceX (haha seks) en de Model S, 3, X en Y (haha sexy). Het is dat Elon Musk het zo druk heeft met zijn bedrijven, anders zou hij voor uitverkochte zalen staan.

Oké, oké, we zullen verder niet al te zuur doen. Dit is gewoon een onschuldig grapje en concurrenten die speldenprikjes aan elkaar uitdelen zijn altijd geinig. Zo is Tesla zelf al eens getrolleerd door Audi.

Met dank aan @martijngizo voor de tip!

Foto: Tesla Charging op X