Tesla-update zorgt voor trager laden en flinke schadevergoeding

Software-updates bij Tesla zijn normaal gesproken reden voor een klein feestje. Nieuwe features, betere prestaties, soms zelfs extra range zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Geweldig. Totdat zo’n update je auto ineens slechter maakt. Dan verandert dat feestje vrij snel in een rechtszaak.

Minder laden, meer gedoe

Het begon allemaal in 2019, toen Tesla een update uitrolde die de laadsnelheid van een aantal Model S’en nogal flink terugschroefde. Officieel diende die update om de batterij te beschermen en brandrisico’s te beperken. Klinkt verstandig, maar als eigenaar zie je natuurlijk maar één ding: je auto wordt minder bruikbaar. En dat kan niet. Om die reden begon het allemaal een beetje te wringen. Want je koopt geen Tesla om vervolgens bij elke laadpaal een koffiepauze van drie uur in te lassen.

De getroffen auto’s? Model S’en uit de jaren 2013 tot 2015 met het bekende 85 kWh accupakket. Oud, maar absoluut niet afgeschreven, tenzij je laadvermogen ineens gehalveerd wordt.

Tesla dacht: we vechten door

Wat volgde was geen boos berichtje op X, maar een juridisch gevecht van jaren. Een groep eigenaren besloot Tesla aan te klagen, en vier proefzaken gingen helemaal tot aan het Noorse Hooggerechtshof.

Die eerste groep won al. Normaal gesproken zou je denken: case closed. Maar Tesla dacht: laten we er nog een rondje van maken. Dus kwam er nóg een rechtszaak, nóg een uitspraak, nóg een poging om onder de vergoeding uit te komen. Tot nu dus. Want ook de laatste poging van Tesla is door het Hooggerechtshof afgewezen. Over en uit.

Reken maar af

De uitkomst: 115 Tesla-rijders krijgen elk 50.000 Noorse kronen (4.250 euro). Samen goed voor 5,75 miljoen (485.000 euro). En met alle proceskosten erbij loopt de schade voor Tesla op tot meer dan 20 miljoen (1,82 miljoen euro).

Dat is aardig wat geld voor een software-update die “bedoeld was om het beter te maken”.



Via: Motor.no