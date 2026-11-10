Jeremy Clarkson wil nooit meer in deze Tesla stappen

De meningen over Tesla's zelfrijdende auto, de Cybercab, zijn op z'n zachtst gezegd nogal verdeeld. De één vindt het geweldig en de ander hoopt dat die nooit meer zo'n ervaring mee hoeft te maken. Dat laatste vond Jeremy Clarkson ook.

Clarkson vs Cybercab

Oud Top Gear- en The Grand Tour-presentator Jeremy Clarkson had onlangs even vrij van zijn boerderijavonturen en was te vinden in Austin, Texas. Aangezien Austin de stad is waar autonome taxi's ondertussen redelijk ingeburgerd zijn besloot Clarkson de gok toch maar eens te wagen.

De eerste rit liep nog redelijk op rolletjes: er kwam netjes een auto voorrijden, inclusief stuur, alleen was er geen bestuurder aanwezig. Niet heel bijzonder allemaal. Bij de tweede rit liep het echter een beetje anders. Clarkson kreeg nu namelijk te maken de Tesla Cybercab: de grote autonome natte droom van Elon Musk. De Cybercab heeft geen pedalen, geen stuur en herkent de passagier aan de hand van zijn/haar telefoon. Vervolgens opent de de deur en zorgt de auto ervoor dat jij op je bestemming aankomt. Als het goed is.

De relatie tussen Clarkson en de Cybercab begon al meteen stroef. Clarkson zag op de app dat de auto wel onderweg was naar zijn locatie maar eenmaal om de hoek vond de auto het een mooie plek om stil te staan. Nadat de Brit er zelf heen was gelopen en was ingestapt kon de rit eindelijk beginnen. Of toch niet. De auto weigerde namelijk te vertrekken. Een vriendelijk verzoek aan de digitale assistent Grok haalde niets uit. Na een hoop gedoe moest een medewerker Clarkson vertellen dat ie de rit moest annuleren en opnieuw een taxi moest gaan bestellen.

Als je Jeremy Clarkson ooit op tv hebt gezien kun je je vast voorstellen dat hij hier niet blij mee was.

Rondje van de zaak

Bij de tweede Cybercab ging alles een stuk soepeler. De auto zoefde netjes tussen het verkeer door en Clarkson kreeg zelfs antwoord toen hij naar de laatste overwinning van Tottenham Hotspur vroeg. Het ging allemaal goed, tot hij bij zijn bestemming aankwam.

De Cybercab vond het blijkbaar allemaal wat te gezellig en reed zijn bestemming voorbij. De reden daarvoor was dat hij op zoek was naar een veilige plek om te kunnen stoppen. Die waren er blijkbaar niet want de autonome taxi reed meerdere straten verder, leek door rode verkeerslichten te rijden en begon ondertussen wat kuren te vertonen op het scherm waarop andere weggebruikers worden weergegeven.

Vervolgens remde de taxi voor een overstekende voetganger die er niet was en kwam het ding in een soort digitale discussie met een winkelwagentje terecht. Clarkson was er ondertussen een beetje klaar mee en probeerde de taxi te laten stoppen of de deuren te openen. Daar was de Tesla het duidelijk niet mee eens.

Na een hoop ellende begon de auto zich weer een beetje te gedragen en zette hij Clarkson uiteindelijk op de ingevoerde bestemming af. Ondanks dat de rit vrij goedkoop was, was de autofanaat/boer niet bepaald overtuigd van de autonome taxi z'n kunsten. Hij vond het net een helikoptervlucht waarbij je als passagier geen toegang hebt tot de cockpit. Je kunt dan wel vertrouwen op de piloot, maar als die niet helemaal lekker in z'n bovenkamer is, sta je machteloos.

En dat is precies zijn probleem met de Cybercab. Mocht Elon Musk ooit besluiten om hem in Londen in te zetten, dan kiest hij gewoon voor een taxi met een menselijke bestuurder.

Bron: The Times

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