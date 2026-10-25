Tesla verandert Roadster compleet, geeft ontevreden klant geen geld terug

Toen Elon Musk het prototype in november 2017 onthulde, beloofde hij een elektrische hypercar die de gevestigde orde bij de enkels af zou zagen. Dat lukte, maar of iedere Roadster-klant daar nou zo blij mee was…

Musk kwam zijn belofte na: de Roadster is een krankzinnige en geniale auto. Maar een ding is ook zeker: het is niet de Roadster die Tesla negen jaar geleden liet zien. Verre van zelfs. Wat als de echte Roadster je niet bevalt, maar je wel een bestelling hebt gedaan toen de conceptversie kwam? Precies dat overkomt de Amerikaanse media-ondernemer Asif Khan nu.

Niet de auto die ik kocht

Khan was er in 2017 als de kippen bij om een Founders Series-exemplaar van de Tesla Roadster te reserveren. Kosten: 250.000 dollar (destijds zo'n 222.000 euro), direct af te tikken bij de reservering. Nu hij ziet waar hij een kwart miljoen voor betaalt, hoeft hij de Roadster niet meer.

Het product dat Tesla nu belooft te gaan leveren, heeft nog maar weinig te maken met het concept dat hij in 2017 kocht. Khan zocht een extreme, maar bruikbare auto om dagelijks mee te rijden. "Ik vind die extreme acceleratie grappig en het nieuwe ontwerp stoort me niet eens, maar dit is simpelweg niet de auto die ik indertijd heb besteld", aldus de gedupeerde koper.

Nog een probleem: voor zijn kwart miljoen dollar krijgt hij waarschijnlijk niet eens de knallende topversie, de Roadster Rocket. Deze versie met stuwraketten en vliegmodus is uitsluitend op persoonlijke uitnodiging van Tesla aan te schaffen.

Tesla zegt neen

Toen Khan formeel verzocht om de order te annuleren en de 250.000 dollar te retourneren, kreeg hij een ijskoude afwijzing van de fabrikant. Omdat de terugboekingstermijn al jaren verstreken zou zijn, weigert Tesla de aanbetaling terug te storten. Khan zit dus vast aan zijn bestelling en moet sowieso wachten tot 2028 (het huidige, zoveelste streefjaar voor de eerste uitleveringen) om zijn auto daadwerkelijk te ontvangen. Dat betekent dat hij tegen die tijd elf jaar heeft gewacht op een auto waar hij het volledige aankoopbedrag al in 2017 voor aftikte én waar hij niet langer op zit te wachten.

Het is onbekend welke stappen Khan gaat zetten om zijn reservering als nog te annuleren. Het kan natuurlijk ook een manier van hem zijn om wat aandacht te vergaren voor zijn mediabedrijfje. Ik bedoel, zo erg is het ook niet om de auto alsnog te ontvangen en straks door te verkopen, toch?

Via Bild

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