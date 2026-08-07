Tesla verbiedt RDW het vrijgeven van veiligheidsdata

In april van dit jaar verkreeg Tesla toestemming om Full Self-Driving (Supervized) in Nederland in gebruik te nemen. De goedkeuring zou vooral tot stand zijn gekomen door de eigen tests van de instelling, maar hoe dat precies is verlopen en wat daarin is gevonden, blijft onduidelijk. De RDW mag de gegevens namelijk niet delen onder druk van Tesla.

Als je even rondkijkt op het internet, dan wordt al heel snel duidelijk dat Tesla's FSD nogal basale fouten, maar ook heel veilige keuzes maken. Toch wegen de fouten in dit geval zwaarder, omdat daar doorgaans levens mee in gevaar worden gebracht. Dat is dan ook de hoofdreden dat de persoon achter het stuur altijd moet blijven opletten. Helaas vinden mensen eenvoudig manieren om dat te omzeilen, wat het kunnen van FSD nog meer in twijfel trekt.

Bedrijfsgeheim

Nu de technologie onder het vergrootglas van de EU ligt, omdat het ter goedkeuring voor het hele continent ligt, wordt het steeds belangrijker dat inzicht in de juiste testgegevens beschikbaar wordt. Tesla zelf deelt op dit moment enkel nog foutieve informatie die al meerdere keren ontkracht is. Het maakt dat de data van de RDW, die volgens eigen zeggen over miljoenen kilometers is verzameld, nog waardevoller. Alleen krijgen we daar geen zicht in, want dat wil Tesla liever niet.

De RDW zou namelijk onder druk gezet zijn door het bedrijf van Elon Musk om de gegevens niet vrij te geven, meldt Reuters. Tesla houdt daarbij aan dat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat die bij het delen mogelijk kan leiden tot het lekken van bedrijfsgeheimen. Iets waar Tesla vanzelfsprekend niet op zit te wachten.

Maar het wordt wel gedeeld

Tegelijk wordt duidelijk dat de data van de RDW wel naar andere Europese landen is verspreid, maar dat ook hier hetzelfde verhaal wordt opgehangen. Men mag het niet delen in verband met bedrijfsgeheimen van Tesla.

Toch stellen experts dat het achterhouden van dit soort informatie mogelijk ten koste gaat van de publieke veiligheid. Volgens hen is het vrijgeven van de testdata in het publieke belang. Hierdoor wordt van de Europese burgers verwacht dat de beleidsmakers die over de goedkeuring van FSD gaan, simpelweg hun huiswerk goed genoeg hebben gedaan. Iets wat in dit geval niet voldoende is.

De zaak wordt nog lastiger, aangezien Tesla op een ietwat onconventionele Europese goedkeuring van de semi-zelfrijdende auto's zoekt. Hierbij worden de bevindingen van de Nederlandse RDW als springplank gebruikt om de rest van de EU te overtuigen. Dat gaat overigens niet helemaal soepel, want landen als Frankrijk, Finland en Zweden hebben al hun tegenstand uitgesproken, waarbij ze twijfels over veiligheid aanhalen.

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