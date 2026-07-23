Tesla verkoopt recordaantal auto's, maar toch dondert de winst in elkaar

Gisteren liet Tesla weer haar aandeelhouders bij elkaar komen om de cijfers van Q2 en het eerste half jaar van 2026 door te nemen. Op het eerste gezicht valt er genoeg te vieren voor Musk en de zijnen: met ruim 480.000 afgeleverde auto’s in Q2 boekt het merk een record aan leveringen en stijgt de totale omzet naar een recordhoogte van 28,24 miljard dollar.

Anderzijds laat het financiële rapport zien dat het onder de streep een stuk minder feestelijk is. Massale investeringen in kunstmatige intelligentie (AI), de ontwikkeling van de Optimus-robot en dalende verkoopprijzen drukken de winst.

Nog meer cijfers

In het afgelopen kwartaal produceerde Tesla ruim 450.000 voertuigen en leverde het 480.126 auto’s af. Dat is een stijging van circa 25 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Deze stijging in volumes zorgde ervoor dat de automotive-omzet klom naar 20,52 miljard dollar.

Maar dat is niet het hele verhaal. Om de verkoop op peil te houden, heeft Tesla de gemiddelde verkoopprijzen de afgelopen tijd moeten verlagen. Tesla pakt nu een brutomarge van 16,8 procent, wat nog steeds aanzienlijk is. Toch zakte de operationele winst met 57 procent naar 398 miljoen dollar. Aan de andere kant gaat wel goed om de snellaadstations. Er kwamen 2.400 opladers bij wat samen met de verkoop van onderdelen zorgde voor een inkomstenbron van 4,6 miljard dollar, de helft meer dan vorig jaar.

Investeringen

De voornaamste reden voor de dalende winst onder de streep is de stijging in de kosten wegens investeringen. Tesla pompt onder andere miljarden in de autonome Cybercab. Er wordt ook geld gestoken in 'Cortex 2', een AI-trainingscomputernetwerk en het omzetten van de Model S en X-productielijnen in fabrieksbanden voor de Optimus-robot.

Tesla laat dus zien dat er nog steeds vraag is naar de Model Y en 3. Tegelijkertijd transformeert het bedrijf in rap tempo van een 'pure' autobouwer naar een breder AI- en energieconcern. Hierbij zorgt de autotak voor het geld om de robots en autonome auto’s te bouwen. Is dat de formule voor toekomstig succes?

Bron: Tesla

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