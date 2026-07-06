Tesla veroorzaakt uit zichzelf een dikke crash

Ja hoor, dat Full Self Driving is helemaal veilig.

We hebben het er al meer dan eens over gehad. Autonome auto's zijn hartstikke leuk en hoe goed ze het ook doen, een fout is nooit uit te sluiten. Zoals de Tesla in deze video.

We zien de Model Y op een Britse snelweg ineens een scherpe bocht naar rechts maken. Zonder waarschuwing en voluit, zo BAM tegen een busje aan. Airbags eruit en flinke schade en het busje is ook niet meer helemaal zoals de fabrikant het heeft bedoeld. En natuurlijk weten wij ook dat de Full Self Driving daar nog niet is uitgerold, maar je kan je Tesla wel zelf laten sturen. Zoals te zien is...

En dat werpt direct weer de vraag op of jij het zou aandurven om je auto zelf te laten rijden. Of geloof jij het wel en hou je liever zelf een oogje in het zeil.

Laat het ons weten in de comments.