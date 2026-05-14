Tesla maakt bepaalde gratis basisfuncties ineens betaald onder FSD-abonnement

Vandaag hebben we in de categorie "die hadden we kunnen zien aankomen", Tesla en het verplaatsen van gratis functionaliteiten naar een betaald abonnement.

Tesla heeft sinds deze week stilletjes wat functionaliteiten achter een betaalmuur gezet. Het gaat hierbij om het 'Standaard Autopilot'-pakket dat voorheen gratis was. Deze omvatte ondermeer het automatisch sturen en de 'Traffic-Aware Cruise control. Ook de optie voor de Enhanced Autopilot is verdwenen, waaronder het automatisch in- en uitvoegen, Dumb Summon, Smart Summon en automatisch inparkeren vielen. Dit alles in ruil voor slechts één optie: Full Self-Driving (Supervised).

Helemaal afgelopen

En als we de website mogen geloven, dan is het na 15 mei ook niet meer mogelijk om dit pakket als eenmalige aankoop van 7.500 euro aan te schaffen. Vanaf dat moment wordt het rijden van een Tesla met wat meer geavanceerde functionaliteiten dan alleen de adaptive cruise control (die is standaard op alle modellen), 100 euro per maand duurder.

De veranderingen is overigens niet heel vreemd. FSD mag dankzij goedkeuring van de RDW sinds vorige maand op de Nederlandse wegen gebruikt worden. Dit is een belangrijke stap in de strategie van Tesla, waarbij de semi-zelfrijdende technologie als uniek verkoopargument wordt gezien. Het bedrijf lobby't niet alleen agressief in andere landen om FSD ook daar legaal te krijgen, maar pusht ook via de verkoop naar meer en meer FSD-gebruikers.

Musk aast op miljardenbonus

Het is overigens niet de eerste keer dat Tesla dit trucje uithaalt. Eerder deed het precies hetzelfde in de Verenigde Staten. Nederland lijkt daarbij het eerste 'slachtoffer', want als we op bijvoorbeeld de Belgische site kijken, zien we dat Autopilot nog maar tot 21 mei aangeboden wordt.

Als je iets verder kijkt, dan is de agressieve druk op het pushen van FSD niet heel gek. Musk heeft namelijk een vrij hoog target dat hij moet halen om in aanmerking te komen voor zijn bonus van 1 triljoen dollar. Daaronder staat namelijk dat Tesla minimaal 10 miljoen actieve FSD-gebruikers moet hebben. Ook moeten er 1 miljoen Robotaxi's rondrijden, iets wat niet kan zonder FSD.