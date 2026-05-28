Tesla komt met camera's die knipperen als het menselijk oog

Tesla houdt keihard vast aan hun waarheid dat camera's goed genoeg werken om allerlei technische functionaliteiten mogelijk te maken, omdat ze in essentie hetzelfde werken als het menselijk oog. Maar wat nou als je een vlieg op dat oog krijgt?

Met die vraag zaten engineers van Tesla al langere tijd in de maag. Insecten die zichzelf te pletter vliegen tegen de camera's zijn een enorm probleem, want ze blokkeren het zicht. En als het zicht is geblokkeerd, dan werken alle technische snufjes die ervan afhankelijk zijn niet meer. De vraag was dus: hoe krijg je die dode beesten van de sensoren?

Het kan altijd ingewikkelder

Je zou zeggen dat een automatisch uitklappende spuit en een wisser meer dan voldoende zouden zijn. Dit soort systemen vinden we al jaren op koplampen en dergelijke. Maar blijkbaar was dit niet de juiste oplossing voor het probleem. Aangezien de camera's van Tesla's als het menselijk oog fungeren, keken de engineers ook richting onze oogballen om te zien hoe we die nu eigenlijk schoonhouden, zelfs als er een vlieg in vliegt.

Dus wat bleek de juiste oplossing: een laagje vocht en een ooglid over de camera's. Nee, geen grap. Tesla heeft echt een patent ingediend die deze oplossing omschrijft voor het schoonhouden van camera's. Het idee is dat de camera zich achter een ronde lens bevindt, waarover een laagje vocht verspreidt kan worden. Dit komt uit een klein reservoir achter de camera-unit. Dit dunne laagje zou in de basis moeten beschermen tegen het overgrote deel aan vuil en vliegen dat op de lens spat. Mocht het toch te veel worden, dan is er een mechanisch ooglid dat zich over de lens kan bewegen om de dooie vliegen er vanaf te vegen.

De camera-unit met ooglid en traanfunctie heeft als voordeel dat het erg klein is en dus relatief makkelijk op de gebruikelijke plaatsen ingebouwd kan worden. Daarnaast zouden deze 'ogen' ook ingezet kunnen worden in Tesla's Optimus menselijke robot, je weet wel, voor dat extra menselijke effect...

