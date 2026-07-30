Tesla voegt een functie toe waar je baas dol op is

Vroeger had je nog een goed excuus om net iets eerder weg te gaan van een meeting. "Sorry, ik moet de auto in." Vanaf nu werkt dat bij sommige Tesla-rijders niet meer. De nieuwste software-update verandert je EV namelijk in een rijdende vergaderruimte. Nou ja, zolang je stilstaat dan.

Niet alleen Zoom meer

Tot nu toe konden Tesla-rijders alleen via Zoom videobellen. Met de Summer Update 2026 gooit Tesla die vervelende beperking lekker in de prullenbak. Voortaan kunnen ook andere websites gebruikmaken van de camera en microfoon in de auto. Dat betekent dus dat je via de browser kunt inloggen bij onder meer Microsoft Teams, Google Meet, Discord en zelfs X Spaces. Open je zo'n website, dan vraagt de browser net als op een laptop toestemming om de camera en microfoon te gebruiken. Vervolgens zoomt de camera automatisch in op de bestuurdersstoel.

Gelukkig werkt de camera alleen als de auto stilstaat. De microfoon kun je bovendien gewoon dempen als je collega's weer eens twintig minuten discussiëren over iets dat ook prima in een e-mail had kunnen staan.

Niet voor iedere Tesla

Er zit wel een klein addertje onder het gras. De nieuwe videobel-functie is alleen beschikbaar voor Tesla's met het AMD-infotainmentsysteem. Auto's die vóór modeljaar 2022 zijn gebouwd en nog het oudere Intel-platform gebruiken, hebben dus pech. Of geluk. Ligt eraan hoe veel je van je werk houdt.

De Summer Update brengt trouwens meer dan alleen een portie ongezouten vergaderstress. Tesla voegt ook nieuwe tractie-instellingen toe, waaronder een modus voor gladde wegen en een stand om jezelf los te trekken uit sneeuw of zand. Daarnaast krijgt Grok meer stemcommando's, wordt de navigatie slimmer en kun je favoriete routes voortaan prioriteit geven.

Tesla maakt zijn auto's dus weer een stukje slimmer. De enige vraag is of Tesla hiermee vooral zijn klanten of hun werkgevers blij maakt.

Via: InsideEV's

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover