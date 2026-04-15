Tesla vraagt 150.000+ euro van diehard-fans en legt eisen op

Rijke lui vallen over elkaar heen in de rij om door Bugatti gekroond te worden tot mogelijke klant. Het feit dat je uitverkoren moet zijn om zulke grote bedragen over te mogen maken, is ergens ook wel een beetje vreemd toch? Ook bij minder exclusieve merken en om kleinere bedragen kun je blijkbaar forse eisen stellen aan de betalende klant.

Tesla Signature-modellen

Tesla geeft het voorbeeld met de verkoop van de Model X en Model S Signature Edition. Dit zijn de Plaid-uitzwaaimodellen van de luxe SUV en sedan van het merk. De auto’s hebben een speciaal kleurtje, eigen badges en zijn behoorlijk gelimiteerd. Musk laat 250 stuks van de Model S bouwen en 100 exemplaren van de Model X. Alleen diehard Tesla-aanhangers kregen een uitnodiging met daarin de laatste kans om een Model S of Model X Plaid te kopen.

Tot dusver alles koek en ei. Maar uit informatie van een aantal van de gekozen Tesla-rijders blijkt dat Tesla wel wat afspraken wil maken met de betalende klant. En met afspraken bedoel ik eisen. Volgens de koopinfo die Not A Tesla App heeft ingezien, mogen eigenaren van de speciale Signature-modellen niet de auto proberen te verkopen binnen het eerste jaar na de levering. Doe je dat toch? Dan eist Tesla 50.000 dollar op of de winst die je hebt gemaakt met de verkoop. Tesla kiest welke optie het wordt, dus als de winst hoger is dan 50k, dan kun je die winst bij ze inleveren.

Nog een eis

Alsof dat de verkoop van de EV nog niet oninteressant genoeg maakt, heeft Tesla nog een trucje. De kopers krijgen bij aanschaf van de eindmodellen levenslang FSD, gratis Supercharging en Premium Connetivity. Da’s lekker. Wie vervolgens de auto na een jaar doorverkoopt, behoudt zelf de voordelen. De tweede eigenaar zit met lege handen. Da’s niet zo lekker.

Je kunt denken ‘nou en, premium merken halen ook zulke fratsen uit toch?’. Dan heb je best een punt, maar dan ken je Tesla-klanten nog niet. Eerder probeerde Tesla al zo’n trucje uit te halen bij de Cybertruck. Klanten die hun Cybertruck te snel doorverkochten, kwamen op een zwarte lijst. Kopers vonden dat controle probeerde uit te oefenen over iets waar de klanten al voor hadden betaald. Zij zijn als klant immers koning, toch? Na een tijdje stopte Tesla hiermee en ging iedereen vrolijk verder met z’n leven. Zou dat nu weer gaan gebeuren?