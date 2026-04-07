Tesla wint omdat BYD harder verliest

Begin dit jaar keek niemand je raar aan als je claimde dat Tesla op sterven na dood was. Niet gek, want de verkoopcijfers kelderde harder dan het imago van Elon Musk. Tegelijkertijd stuurde de CEO harder dan ooit op robotaxi’s en menselijke robots die beide nog niet of nauwelijks werken. Maar dingen kunnen raar lopen, want Tesla heeft het toch weer voor elkaar gebokst om ’s werelds grootste EV-bouwer te worden.

Minder slecht

Niet alleen in Nederland gaan de Model 3’s en Y’s weer als lauwe broodjes over de toonbank, ook in de rest van de wereld heeft de verkoop van de EV’s een zetje in de rug gekregen. De verkoop steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met zo’n zes procent naar 358.023 stuks.

Geen wereldschokkende cijfers, maar blijkbaar genoeg om BYD van de troon te drukken. Dat komt dan ook meer omdat BYD het ongelooflijk zwaar had in het eerste kwartaal. Het verkocht 310.389 volledig elektrische voertuigen. Dat is 25 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De ontwikkeling is natuurlijk niet heel opmerkelijk als je weet dat het op dit moment nogal lastig is om een volledig elektrische auto te slijten op de Chinese markt. Vooral BYD ondervindt daar problemen, omdat het lastig klanten kan behouden. Nieuwe merken stunten harder dan ooit met aanbiedingen en verkopen zelfs tegen verlies om klanten te winnen.

50.000 Tesla staan stof te vangen

Ondertussen gaat het bij Tesla ook niet heel erg lekker. De verkopen zitten wellicht ietwat in de lift, maar tegelijkertijd heeft de Amerikaanse autofabrikant de grootste voorraad aan EV’s ooit staan. In totaal staan er bijna 50.000 auto’s op parkeerplaatsen te wachten op een nieuwe eigenaar. Slechts 600 daarvan zijn de laatste Model S en X, want daarvan is de productie op 1 april gestopt.

In theorie zou het mogelijk kunnen zijn dat Tesla die productiecapaciteit gaat inzetten voor de Tesla Roadster. Musk heeft belooft dat we deze maand een meer informatie krijgen over de nieuwe variant van de auto die we in 2021 voor het eerst zagen. Of die belofte waargemaakt wordt? Wij durven er geen geld op in te zetten. En als het wel komt, dan is het nog maar de vraag of het iets is waar we überhaupt warm voor zullen lopen. De laatste paar voertuigen van het merk zijn niet bepaald aantrekkelijk te noemen, en hebben soms niet eens een stuur…