Gerucht: Tesla werkt opnieuw aan Model 2 omdat Cybercab dreigt te falen

Niets is zo veranderlijk als de mening van de rijkste man ter wereld. Sinds 2020 dropte Musk hint na hint over een Tesla die minder dan 25.000 dollar zou gaan kosten en onder de Model 3 en Y geplaatst zou worden. Maar daar bleef het bij. Toen Tesla op het punt stond om echt te beginnen met de ontwikkeling van een dergelijke auto, trok Musk de keutel in en stuurde hij Tesla in de richting van robotaxi’s, menselijke robots en AI.

Blijkbaar ziet de alwetende leider nu in dat het wellicht nog iets te vroeg is om zo hard te sturen op de toekomst die hij voor ogen heeft. Volgens ingewijden is het binnen Tesla heel erg duidelijk dat er toch wel een erg kleine markt is voor de stuurloze Cybercab en dat deze binnen de aankomende paar jaar ook niet bepaald groter wordt. Daarom zou de Amerikaanse autobouwer toch weer teruggrijpen naar de goedkopere EV.

Een kleine, goedkope SUV

Waar hebben we het dan over? Volgens de mensen die persbureau Reuters sprak zou het gaan om een 4,28 meter lange SUV die met slechts één elektromotor en een relatief kleine batterij uitgerust gaat worden. Ook zou er van alles gedaan worden om het gewicht van de auto onder de anderhalve ton te houden, om zo een schappelijke actieradius te verzekeren.

Over een richtprijs wordt helaas nog niet gesproken. Wel over het punt dat ook in de kleine Tesla de autonome technologie zijn opwachting maakt. Volgens een van de pratende Tesla-medewerkers zouden alle auto’s die het bedrijf nu ontwikkeld in de eerste plaats volledig autonoom kunnen rijden en daarnaast de optie krijgen om ook door een mens bestuurd te worden. Klinkt als iets dat gedaan is om Musks toekomstvisie enigzins tegemoet te komen.

Reuters kwam de ontwikkeling van de auto op het spoor omdat Tesla meerdere toeleveranciers om onderdelen gevraagd heeft. Deze zouden dan vermoedelijk naar de Gigafactory in Shanghai gestuurd worden, want daar zou de productie van de kleine telg plaats moeten vinden. Die start overigens sowieso niet dit jaar, stellen de anonieme bronnen.

Hoe zit het met de Cybercab en de Roadster?

Ondertussen komen er steeds meer vraagtekens te staan bij de productie van de Cybercab. Het is het voertuig waarvoor Musk de productie van de Model 2 helemaal schrapte. De stuurloze taxi zou deze maand in Austin in productie moeten gaan, maar het lijkt er steeds meer op dat dit vooral een prijzige oefening gaat worden. Volgens de NHTSA, zeg maar de Amerikaanse RDW, zou Tesla geen uitzondering of toestemming gevraagd hebben voor de Cybercab. Dat zou betekenen dat hij sowieso in de VS nergens de weg op mag.

Tegelijk heerst er ook nog een hoop onduidelijkheid over de Tesla Roadster. Musk heeft dit jaar meerdere keren aangegeven dat er deze maand meer nieuws over de auto zou komen en hintte zelfs naar een compleet nieuwe versie. Iets wat, gezien het bovenstaande, niet heel gek klinkt. Zou de Roadster ook in de basis stuurloos worden?