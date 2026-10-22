Tesla wil nog dit jaar auto’s zonder stuur verkopen aan het publiek

Elon Musk, visionair als hij is, heeft altijd zijn blik op de toekomst gericht. Sterker nog: hij maakt zelf de toekomst. Hij wil de Tesla Cybercab, zonder stuur, nog dit jaar op de markt brengen. De vraag is alleen hoe.

Na de presentatie van de kwartaalcijfers zei Lars Moravy, een van de sleutelfiguren binnen Tesla, dat ze nog dit jaar Cybercabs bij de klanten willen krijgen. En dat betekent dus: binnen nu en anderhalve maand. 2026 is namelijk al bijna afgelopen.

Rustig opstarten

Tesla wil rustig opstarten. “Terwijl we klein beginnen dit jaar en ervaring op zullen doen met levering, eigenaarschap en fleet management van autonome auto’s in handen van klanten, zullen we dit verder opschalen,” aldus Moravy.

Maar hoe denkt Tesla dit in vredesnaam te gaan doen? De Tesla Cybercab heeft namelijk helemaal geen stuur of pedalen. En dat zijn toch echt wel zaken die de regels normaalgesproken vereisen. Er rijden al wel autonome taxi’s rond in bepaalde steden, maar dat zijn Model Y’s die nog op de ouderwetse manier te bedienen zijn. Je weet wel, met een stuur en pedalen.

Typegoedkeuring?

Overigens werkt dat in de Verenigde Staten iets anders dan in de meeste landen. Een auto hoeft geen typegoedkeuring te krijgen door een instantie zoals de RDW. In plaats daarvan moet de fabrikant zelf verklaren hoe ze aan de eisen voldoen. De toezichthouder NHTSA controleert pas achteraf of de auto inderdaad aan de veiligheidsnormen voldoet.

Tesla is in september al gestart met de eerste ritten met de Cybercab. In Austin, Texas, konden mensen een taxirit boeken met een Cybercab. De NHTSA is daarna meteen een onderzoek gestart. Wat hun bevindingen zijn, is nog niet bekend. Overigens is er in de Cybercab nog wel de mogelijkheid om de auto handmatig te besturen via het scherm. Dus wie weet kan Elon Musk de auto daarmee toch laten voldoen aan de regels.

Als Elon Musk het op een of andere manier voor elkaar krijgt om de Cybercab op de weg te krijgen in de VS, dan is Europa nog een heel ander verhaal. Weliswaar heeft Elon Musk de RDW aardig om zijn vinger gewonden, maar een auto zonder stuur lijkt toch nog een brug te ver.

Via: Reuters

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