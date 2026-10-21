Tesla wil nog veel meer samen gaan maken met SpaceX: fusie wordt bekeken

Het zat er natuurlijk al aan te komen. Ondanks dat Elon Musk tot nu nog niet wilde of durfde te bevestigen dat een fusie tussen Tesla en SpaceX in de planning stond, zijn de eerste stappen nu dan toch eindelijk gezet.

SpaceX en Tesla hebben op papier slechts twee dingen gemeen: ze hebben beiden Elon Musk als CEO en hebben een beurswaarde die veel hoger ligt dan de daadwerkelijke waarde van het bedrijf. Oh, en ze maken mogelijk ooit samen een soort van auto. Blijkbaar zijn dat meer dan voldoende overeenkomsten om eens verder te kijken naar een mogelijke fusie. Elon Musk heeft namelijk kenbaar gemaakt dat beide organisaties een speciale commissie hebben opgericht die de mogelijkheden voor een samensmelting gaan onderzoeken.

Lijkt al in kannen en kruiken

Musk hield tot dusver de boot af en wilde zich niet openlijk uitlaten over de fusie waarvan iedereen wist dat hij eraan zat te komen. De nieuwe plannen van Tesla en SpaceX lijken dan ook meer op een stap die beleidstechnisch gezet moet worden om uiteindelijk op het gewenste resultaat uit te komen: meer macht over Tesla voor de CEO.

's Werelds rijkste man klaagt er al langer over dat hij meer slagkracht wil terugwinnen binnen Tesla. Hij heeft de afgelopen jaren meerdere keren aandelen in de automaker moeten verkopen, waardoor zijn zeggenschap ook is afgenomen tegenover de rest van de top van het bedrijf en de investeerders. Door samen te gaan met SpaceX zou Musk meer macht krijgen over Tesla. Het zou hem overigens enkel wat gelobby schelen, want het bestuur van Tesla zegt doorgaans, al is het met toenemende tegenzin, toch 'ja' op alle plannen van Musk.

Beren op de weg?

Hoewel Musk zich dus omringt heeft met mensen die hem niet durven tegen te spreken, zullen de commissies van SpaceX en Tesla zonder tussenkomst van de CEO in conclaaf gaan. In theorie zou de rijkste persoon van de wereld zich dus niet kunnen bemoeien met de besprekingen en dus ook niet met de bevindingen.

Maar zelfs als alles gaat zoals Elon hoopt, kan hij nog tegen wat hordes aanlopen. Zo is het nog maar de vraag of beleggers in beide bedrijven bereid zijn om hun aandelen voor een schappelijk bedrag te verkopen. Ook komt er waarschijnlijk nog een beurswaakhond om de hoek kijken om te zien of alles wel een beetje binnen de regels valt en of er geen monopoliepositie ontstaat. Iets wat prima mogelijk is, aangezien we het hier hebben over de creatie van één entiteit dat een beurswaarde van meer dan 3,5 miljard dollar zou vertegenwoordigen.

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