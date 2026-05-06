Tesla bedenkt interessante truc voor extra range

Iedereen weet dat als je op een warme dag in je auto stapt je wordt begroet door een soort mobiele sauna. Lekker voor niemand, en al helemaal niet voor je actieradius. Tesla heeft weer goed nagedacht en denkt daar iets slims op gevonden te hebben. En nee, het is geen grotere batterij.

Tesla gaat lucht… opzuigen

In een nieuw patent beschrijft Tesla een nogal opvallend simpele, maar eigenlijk best geniale oplossing: warme lucht gericht uit het interieur wegzuigen. Letterlijk. Het idee is om met een soort vacuümsysteem warme luchtzakken, van die plekken waar de zon net iets te vrolijk binnenkomt, direct af te voeren naar het HVAC-systeem. Daar wordt die lucht vervolgens netjes gekoeld en weer terug de cabine in geblazen. Het resultaat hiervan? Een iets meer gelijkmatige temperatuur zonder dat de airco op standje vrieskist hoeft te pompen. Uiteindelijk scheelt dat dus in energieverbruik en heb je meer comfort. Win win.

Minder verbruik, meer kilometers

Volgens de patentaanvraag kan deze methode het energieverbruik van de airco met zo’n 7,4 procent verlagen. Dat klinkt misschien niet zo bijzonder, maar in EV-land telt alles natuurlijk. Zeker als je bedenkt dat airco op hete dagen tot wel 18 procent van je actieradius kan opsnoepen. Door dus specifiek die warme hotspots aan te pakken, hoeft het systeem minder hard te werken. En dat betekent dat je batterij iets minder snel leegloopt terwijl jij niet zit weg te smelten.

Zoals altijd bij dit soort ideeën geldt natuurlijk wel: het is vooral papierwerk. Een patent betekent niet automatisch dat het ook daadwerkelijk in productieauto’s terechtkomt. Maar het laat wel zien waar Tesla mee bezig is: niet alleen grotere batterijen, maar ook slimmer omgaan met energie.

