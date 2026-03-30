De Cybertruck is perfect voor blinde mensen, aldus Tesla

De Cybertruck wordt waarschijnlijk niet vaak geopperd als mensen gevraagd wordt wat ze de mooiste auto op aarde vinden. Tegelijk is de driehoekige SUV niet per se de reden om de ogen uit te spoelen met een litertje bleek. Al zouden mensen die dat laatste hebben gedaan wel een goede klantengroep voor de monsterlijke Tesla zijn. Dat beweren wij niet, maar doet het merk zelf.

Ogen dicht

In een promotie die Tesla op X deelde, was namelijk een slechtziende man te zien die de Cybertruck aanbevolen kreeg door zijn oogarts. Niet omdat hij dan de rechte vormen wat minder goed kon waarnemen, maar omdat de Cybertruck zichzelf zou kunnen rijden.

De 71-jarige Tesla-koper geeft in de video eerlijk toe dat hij de Cybertruck heeft gekocht omdat de auto hem kan rijden. Als dat niet het geval was, had hij een andere auto gekocht en mensen gevraagd om hem rond te rijden. Volgens hem hoeft dat nu niet meer, want de auto doet het voor hem.

Ongezien fouten maken

Hoewel dat natuurlijk een compleet foute bewering is, Tesla’s kunnen nog steeds niet volledig autonoom rijden zonder toezicht, is het natuurlijk niet heel handig om de functionaliteit te promoten als een oplossing voor iemand die langzaam blind aan het worden is. De man kan immers lastig zelf het overZICHT houden in de gevallen waarin de auto het zelf even niet meer weet.

Het probleem hierbij is onmogelijk om te overdrijven. Zoals gezegd kan een Tesla met FSD (Full Self-Driving) zichzelf niet rijden, laat staan zonder overzicht. De Robotaxi’s met de software die in Austin Texas getest worden, rijden met enige regelmaat nog steeds fietsers van de sokken. Daarnaast is wordt het probleem met de naam Full Self-Driving, die verwijst naar iets wat de software niet kan, alleen maar erger. Als een slechtziende man de software kan gebruiken zonder het stuur aan te raken, dan moet het wel doen wat de naam zegt dat het doet, toch? Tenminste, dat is de aanname die je als leek nog sneller zou doen.

We wachten rustig af wanneer de NHTSA Tesla opnieuw op de vingers tikt.