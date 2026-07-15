Tesla nu ook bereikbaar voor de massa

Het is echt een reuzenstap voor Tesla. Ze boren een markt aan van meer dan een miljard mensen.

Tesla is namelijk eindelijk officieel begonnen om zijn auto's te verkopen in India. Na jaren van onderhandelen opende het merk vandaag zijn eerste Experience Centre in Mumbai en zet het daarmee voet aan wal in de na China op twee na grootste automarkt ter wereld.

Voorlopig houdt Tesla het simpel. Er is slechts één model verkrijgbaar, de Model Y. Die wordt volledig geïmporteerd vanuit de Gigafactory in Shanghai. Een fabriek in India komt er voorlopig niet.

Dat maakt de auto ook direct een stuk duurder. Door de hoge importheffingen kost een Model Y in India omgerekend zo'n 70.000 dollar. Daarmee richt Tesla zich vooral op kopers van premiummerken als BMW en Mercedes-Benz, en niet op de veel goedkopere modellen van lokale fabrikanten als Tata en Mahindra.

De komende maanden wil Tesla uitbreiden met meer vestigingen, onder meer rond New Delhi, en ook een eigen Supercharger-netwerk aanleggen. De grote vraag is nu of voldoende Indiase kopers bereid zijn de forse meerprijs te betalen, of dat Tesla op termijn toch niet om lokale productie heen kan. Aan het aantal potentiële klanten kan het in elk geval niet liggen...

En even voor de zekerheid, de foto boven het artikel die is niet echt hè? Al was het alleen maar omdat de Taj Mahal niet in Mumbai staat maar in Agra...