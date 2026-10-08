Op deze smerige manier probeert Tesla FSD er in Europa doorheen te drukken

Dat Elon Musk en de zijnen niet altijd binnen de lijntjes kleuren en zich niet graag aan beloftes houden, is inmiddels wel duidelijk. Wat nog niet duidelijk was is dat Tesla ook smerige tactieken toepaste om de RDW onder druk te zetten bij het goedkeuren van FSD en dat het er daarop volgend ook nog meer vieze spelletjes speelt om de semi-zelfrijdende technologie er bij de rest van Europa door te drukken.

Voor Tesla is de goedkeuring van Full Self-Driving (Supervised) van enorm groot belang voor de toekomst. De automaker ziet het als de technologie waarmee het marktaandeel kan veroveren tegenover andere autofabrikanten. Gezien het verouderende aanbod en de opkomst van de Robotaxi's is het ook niet heel gek dat Tesla zo hard inzet de technologie, het is als het ware de toekomst van de autotak van Tesla erop aan het gokken.

Alles leunt op gebakken lucht

En dat er in de ogen van het bedrijf zoveel vanaf hangt, zorgt er ook voor dat het nogal wat smerige trucjes uithaalde om de RDW water bij de wijn te laten doen bij het goedkeuringsproces en schakelt het nu de fanbase in om de rest Europese beleidsmakers belachelijk te maken en daarmee ze onder druk te zetten om FSD maar goed te keuren. En dat alles op basis van veiligheidsdata, waarvan Tesla dondersgoed weet dat het op gebakken lucht gebaseerd is, blijkt uit diepgaand onderzoek van Reuters.

Begin dit jaar werd bekend dat Tesla voor de goedkeuring van FSD hard leunt op eigen data waaruit moet blijken dat semi-zelfrijdende auto's van het merk veiliger rijden dan menselijke automobilisten. Hieruit zou moeten lijken dat de technologie verantwoordelijk is van het voorkomen van duizenden verkeersdoden op jaarbasis. In de basis klopt deze data niet, aangezien er appels met peren vergeleken worden.

Tesla gebruikt namelijk data waarvan niet hard te maken valt dat het ook daadwerkelijk leidt tot het voorkomen van een ongeluk. Zo gebruikt Tesla indicatoren zoals hard remmen, scherp sturen en het verminderd gebruik van de richtingaanwijzer als data waaruit opgemaakt kan worden dat een dodelijk ongeluk vermeden is. Daar komt nog bij dat de data die gebruikt wordt niet volledig toegeschreven kan worden aan FSD, aangezien er altijd een mens achter het stuur zit en deze kan ingrijpen als hij of zij denkt dat het nodig is. Daarbij komt dat geoefende gebruikers dit mogelijk vaker doen, omdat ze weten waar de zwaktes van het systeem liggen. Kortom: de claims die Tesla maakt met de data zijn op z'n minst onbetrouwbaar te noemen. En dat weet Tesla ook, want in de kleine lettertjes van de gedeelde veiligheidsinformatie staat dat het gaat om 'causale schattingen'.

Onder druk werd water bij de wijn gedaan

Aanvankelijk werd de RDW, die de technologie voor Nederland in april goedkeurde, ook beschuldigd van het gebruiken van Tesla's misleidende data om tot het besluit te komen. De Nederlandse instantie liet hierop weten dat het enkel leunde op eigen data en eigen tests. Goed nieuws, zou je zeggen, ware het niet dat Reuters e-mailverkeer tussen de RDW en Tesla in heeft gezien waarin herhaaldelijk te zien was dat de RDW onder druk van Tesla water bij de wijn deed en de keuringseisen afzwakte.

Zo werd er voorgesteld om vijf RDW'ers naar de Tesla-fabriek in Berlijn te sturen voor een meeting. Tesla weigerde daarvoor te betalen, waardoor er uiteindelijk maar twee man de trip naar Duitsland maakten. Ook werd er meermaals minder informatie gedeeld dan waar de RDW om vroeg, met als beargumentering dat Tesla niet inzag hoe het delen van deze informatie relevant was voor de testcyclus. Ook legde Tesla meermaals druk op het tijdsverloop van het goedkeuringsproces, moest het eerder beginnen en moest sneller afgerond worden. Als laatste werd het vergrootglas gelegd op de kosten die de RDW maakten tijdens de testperiode, en moest het tot op detail verklaren waar de investeringen naartoe gingen. Gebeurde dat niet, dan weigerde Tesla elke betaling.

Dat de RDW überhaupt overstag ging bij enkele van bovenstaande voorbeelden, vinden experts die Reuters hierover sprak onbegrijpelijk. Volgens hen zou een instantie als de RDW voet bij stuk moeten houden en van de eigen kwaliteiten en eisen moeten uitgaan. Er zou geen water bij de wijn gedaan moeten worden als het aankomt op het goedkeuren van een technologie die ingrijpende gevolgen voor het verkeer kan hebben. Ook stellen ze dat de financiële druk die Tesla uitoefende helemaal nergens op slaat. Het gaat om relatief kleine bedragen voor een bedrijf als Tesla, wat dus doet vermoeden dat het meer als pressiemiddel werd ingezet om het goedkeuringsproces te beïnvloeden.

Beleidsmakers belachelijk maken

Maar nu de goedkeuring van de RDW binnen is, betekent dit natuurlijk niet dat Tesla de rest van Europa wel op een nette manier laat bepalen of het FSD toelaat. Gezien de tactieken met het verspreiden van misleidende informatie bij keuringsinstanties niet lijkt te werken, grijpt Musk nu terug op zijn fans en zijn bereik op sociale media. Via deze weg probeert hij met wat hulp Europese beleidsmakers onder druk te zetten door vooral te claimen dat het uitstellen en bekritiseren van Full Self-Driving enkel leidt tot onnodig veel verkeersdoden.

En die druk lijkt te werken. Ondermeer minister Tabarot van Frankrijk, het land dat fel tegen een goedkeuring van FSD was, liet vorige maand weten dat hij ineens positief tegenover de technologie stond na constructieve gesprekken met Musk. Hij beloofde met Musk te gaan samenwerken om een Franse goedkeuring te bewerkstelligen.

Noorwegen lijkt vooralsnog niet de wijken onder de druk. Als antwoord op de oproep van Tesla onder de klanten om contact op te nemen met Europese beleidsmakers over de goedkeuring van FSD, liet Stein-Helge Mundal, hoofdengineur van Statens vervesen (Noorwegens RDW) weten: "We keuren systemen niet goed omdat ze populair zijn en we keuren ze niet af omdat ze controversieel zijn". Hij voegde eraan toe dat Noorwegen de claims over minder verkeersdoden vooral als marketing ziet.

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