Hierom wil Tesla de grootste fabriek mogelijk van de hand doen

Als je uitzoomt, dan kan je met enige zekerheid zeggen dat Elon Musk redelijk van het padje is. Of, als je aanhanger bent van het Musk-evangelie, dan zeg je dat hij werkt aan grotere plannen waarmee de wereld gered gaat worden. Het potentieel afketsen van de Chinese activiteiten van Tesla past heel toevallig in beide.

Volgens de Wall Street Journal zou Musk namelijk zijn onderdanen opdracht hebben gegeven om de Chinese tak van Tesla, waaronder de gigafactory in Shanghai, af te splitsen van de rest van de automaker. En dat is niet omdat de zaken aldaar nou zo slecht gaan, maar er zou achter de schermen gewerkt worden aan iets heel anders.

De anonieme bronnen die de Amerikaanse krant gesproken heeft, wijzen namelijk naar een fusie tussen Tesla en SpaceX. Volgens Musk is er namelijk teveel overlap tussen de activiteiten van beide bedrijven om hun losse bestaan nog langer te verantwoorden. Wij zien niet hoe auto's en batterijen maken overlapt met het bouwen van raketten die satellieten in een baan om de aarde brengen, maar misschien telt het verkopen van Cybertrucks aan SpaceX ook?

Het is onzin, maar we hebben het er nog wel over

Hoewel Musk direct claimde dat het verhaal van de WSJ klinklare onzin is, hintte hij naar de samengang van zijn twee bedrijven tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers van Tesla. Daarin gaf hij ondermeer aan dat de overlap te groot werd, maar ook dat hij er niet over verder kon praten, aangezien dat enkel gedaan kon worden onder 'het juiste process'. Kortom, er speelt iets.

Waarom dan China afketsen terwijl daar bijna de helft van alle Tesla's wordt gebouwd? Dat is eenvoudig te verklaren als je naar Beijing kijkt. Daar zitten mensen die zich nog al graag bemoeien met de gang van zaken bij de bedrijven op Chinees grondgebied. Het is niet de eerste keer dat de Chinese overheid ingrijpt bij Tesla en het zal zich zeker gaan bemoeien met een samengang van de Chinese activiteiten met een ander Amerikaans bedrijf. Sterker nog, een Amerikaans bedrijf dat voor de Amerikaanse defensie werkt.

Bemoeienis van China

China zou zich ongetwijfeld willen indekken tegen de mogelijkheid dat Tesla/SpaceX via die weg toegang krijgt tot data van de ruim twee miljoen Chinese Tesla-rijders. Ook zou het willen voorkomen dat er via de constructie bepaalde grondstoffen toegankelijk worden gemaakt voor de VS, buiten het gebruik van Tesla in de Chinese fabriek.

Kortom, een actieve tak in China hebben maakt het fuseren met SpaceX enorm lastig voor Tesla.

Overigens lijkt het er niet op dat Tesla de Chinese tak gaat verkopen. Het is aannemelijk dat het hiervoor enkel een afsplitsing of mogelijk een andere bedrijfsstructuur voor zoekt. Zoals gezegd is de Gigafactory in Shanghai verantwoordelijk voor een groot deel van de Tesla's die het bedrijf maakt. Daar kan de automaker niet zonder. Of misschien ook wel. Wellicht ziet Musk de autofabriek als een extra last die niet meer nodig is nu hij zich vooral richt op AI, robots en raketten. Wie weet. Wij kunnen ook niet in het door ketaminegebruik geëvolueerde brein van de rijkste man ter wereld kijken.

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