Als er twee dingen zijn die iedereen irritant vindt aan moderne auto's, dan is het wel de gebrekkig werkende softwarehulpmiddelen en de overdaad aan waarschuwingen waarmee je continu gebombardeerd wordt. Maar gelukkig zit er verbetering in, blijkt uit tests. Tenminste, alleen bij Europeanen...

Het zijn steevast de eerste dingen die we uitschakelen als we in een nieuwe auto stappen: de lane-keep assist en de snelheidswaarschuwing op basis van de herkenning van borden. Doe je het niet, dan wordt je elke afgelegde meter gecorrigeerd op je wanstaltige rijgedrag met stuuringrepen, trillingen en kwaadmakende alarmbellen. Maar BMW en Volvo bewijzen dat het niet zo hoeft te zijn, zo blijkt nu, terwijl de Chinezen aan precies het tegenovergestelde vasthouden.

De Britten van AutoExpress vonden namelijk een goed idee om een zevental auto's te testen op de werking van de meest irritante en mogelijk gevaarlijkste software die tegenwoordig standaard in vierwielers gebouwd (moet) worden. Denk hierbij aan de rijhulpmiddelen zoals Level 2 Assisted Driving (software waarmee de auto onder supervisie op bepaalde stukken weg zichzelf binnen de lijntjes en op snelheid kan houden) en de veiligheidssystemen die jou en je rijgedrag in de gaten houden.

BMW en Volvo zijn vriendelijk

In het kort: de BMW iX3 Neue Klasse scoorde bijna perfect. Hij maakt hier en daar nog een foutje bij het assisteren met rijden, maar laat geen steek vallen bij het herkennen van bebording langs de weg en laat de bestuurder ook enige vrijheid in het autorijden voordat de veiligheidssystemen ingrijpen. Als de Duitser herkent dat de bestuurder expres van baan wisselt zonder daarbij z'n richtingaanwijzer te gebruiken (standaard voor de BMW-rijder), dan zal hij dit toelaten zonder ingreep.

Ook bij Volvo doen ze het goed, De EX60 scoort nagenoeg hetzelfde als de iX3, maar levert een beetje in op herkenning van de snelheden en heeft wat meer hulp nodig bij het assisteren van de bestuurder. Vooral bij het automatisch wisselen van rijbaan gaat het nogal eens mis. Ook het instellen en aansturen van de systemen is nogal lastig door ingewikkelde instellingen.

Waar het echt begint op te vallen is bij Tesla. Het is de enige partij die op dit moment met 'Tesla Assisted Driving' goedkeuring heeft voor semi-autonoom rijden op de openbare weg, maar doet dit in de basis minder goed dan de Volvo en de BMW. Volgens de testers moet je je als bestuurder overgeven aan wat de Tesla wilt, hoe onlogisch ook, want anders moet er ingegrepen worden. Ook was hij nogal slecht in het lezen van borden en kon hij maar met moeite herkennen wat de bestuurder aan het doen was.

Technisch geavanceerd

Nog vreemder is dat het bij de Chinezen, je weet wel, de partijen die zo veel technisch geavanceerder zijn dan Europeanen, eigenlijk helemaal niets goed konden. De geteste Jaecoo 7 en Leapmotor B10 grepen beide meerdere keren in terwijl er niets aan de hand was. Ook bleven ze de bestuurder continu lastig vallen met alarmeringen, zelfs bij het kleinste afwijkende blik werd er al een corrigerende tik uitgedeeld.

Daarnaast konden beide auto's de weg niet goed lezen, was het maar gokken of ze een bord goed scande en waren de ingrepen van de hulpsystemen hard en onduidelijk. Kortom, er is nog een lange weg te gaan voor Jaecoo en Leapmotor. Al geven beide partijen wel aan dat er achter de schermen natuurlijk heel hard gewerkt wordt aan verbetering.