The Collectables – Alpina B3 Biturbo Touring F31

Is dit dan de ideale daily driver? Dat zou best wel eens zo kunnen zijn. Zoeken we voor je uit!

Praktisch en bloedsnel en bovendien met veel comfort. Dat zijn eigenlijk de wensen als je de ideale daily driver samen stelt.

Het is het recept wat Alpina al jaren zo goed uitvoert. Niet de meest hardcore versie, want daarvoor kan je gewoon een M model kiezen uit de BMW modellenlijn, maar wel praktische, comfortabel en SNEL!

In het geval van de Alpina B3 Biturbo Touring waar we vandaag mee rijden betekent dit dat je er probleemloos 300 km/u mee rijdt. Destijds was deze B3 Touring dan ook de snelste versie van een BMW 3 serie Station die je kon rijden. Er was immers van de F31 reeks geen M3 Touring.

De basis van deze Alpina B3 is een 335i. Deze werd grondig onder handen genomen met deze B3 Biturbo Touring als resultaat. Het vermogen steeg van 326 pk en 450 Nm naar 410 pk en 600 Nm aan koppel. Waardes die aanschurken tegen de M3 en qua koppel overtreft de Alpina zelfs de M3 met 50 Nm meer koppel.

Alpina verving om dit resultaat te behalen onder andere de turbo door twee turbo’s. Het resultaat is een bloedsnelle stationwagen, die in 4,4 seconden op 100 km/u zit en een topsnelheid van 300 km/u heeft. Alpina heeft lak aan de zelfopgelegde limiet van 250 km/u die we vaak zien bij de Duitse fabrikanten.

We gaan vandaag op stap met een exemplaar in het stemmige Havana Metallic met een Sattelbraun interieur. Kijk de video als je wilt weten hoe dat bevalt.

