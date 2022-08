The Collectables – Alpina Roadster V8

Een bijzondere versie van een bijzondere auto. Deze Alpina Roadster V8 op The Collectables.

De BMW Z8 behoeft eigenlijk geen introductie. Het iconische retromodel van de Duitse autofabrikant was iets heel aparts. Je kunt het design met geen enkele andere auto vergelijken. Daarnaast speelde de Z8 een belangrijke rol in de James Bond-film The World Is Not Enough (1999).

Nog bijzonderder dan een BMW Z8 is de Alpina Roadster V8. Normaliter giet Alpina een duidelijk eigen sausje over het uiterlijk van de BMW. Met de Roadster V8 zijn de aanpassingen subtiel. Enkel andere velgen en het Alpina logo achter zijn weggevers. Nee, de echte verschillen hebben een technische aard.

Iedere BMW Z8 heeft een handgeschakelde versnellingsbak. Voor de Z8 werd het blok van de BMW M5 E39 gebruikt. Een atmosferische achtcilinder met 400 pk. De Alpina is echter een automaat. Daarnaast ligt er geen M-motor onder de neus, maar de achtcilinder uit de Alpina B10 V8 S. Het vermogen is bovendien niet 400, maar 381 pk.

Alpina is duidelijk weg van een cruiser ingeslagen. En stiekem past dit ook wel bij het type auto. Dakje open, een romige V8 op de achtergrond en een automaat die het werk voor je doet.

Zeldzaam

Zeldzaam is Alpine V8 Roadster op The Collectables ook. Er zijn er slechts 555 van gemaakt. Het meerendeel (450 stuks) gingen naar de Verenigde Staten. Dit exemplaar is dan ook geïmporteerd vanuit de VS.

Met een kilometerstand van slechts 16.750 is er in die bijna 20 jaar tijd weinig mee gereden. Dat mag de volgende eigenaar goedmaken. De Alpina uit 2003 heeft een recente onderhoudsbeurt gehad en is dus klaar om te gaan! Bieden op deze Alpine V8 Roadster doe je op The Collectables.

