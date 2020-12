The Collectables - Aston Martin V12 Vantage S - Autoblog.nl

We zijn dol op dit recept: de grootste motor in de compacte koets. En dan is die carrosserie ook nog eens bloedmooi, alle reden om nog eens een blokje om te gaan in de Aston Martin V12 Vantage S.

Vermoedelijk zijn velen het met ons eens dat de Aston Martin V8 Vantage en V12 Vantage van deze generatie tot de mooiste automobielen van de afgelopen periode horen. Korte overhangen, de mooie daklijn en een bescheiden ducktail-spoiler maken de Vantage tot een beauty.

A big heart

Echt groot is de V12 Vantage niet, qua lengte komt het neer op een C-segment auto. Een compacte auto met een gigantisch hart dus. De V12 vult op overtuigende wijze de hele motorruimte en de specs zijn net zo indrukwekkend. Uit de de atmosferische 5.9 liter grote motor haalt Aston Martin 574 pk en 610 Nm aan koppel.

Het rijden is ook echt indrukwekkend: de response op het gaspedaal is direct en prachtig lineair. We zijn dol op moderne technologie, maar dit gevoel van een grote motor (voor het soort auto) is en blijft heerlijk. Daar kunnen geen hybrides en turbo’s tegenop.

En voor wie bezorgd is dat zo’n oldskool blok niet meer vooruit te porren is: dat valt mee. De sprint naar de 100 duurt 3,9 seconde en de topsnelheid is 330 km/u. Dit exemplaar heeft de gerobotiseerde handbak met zeven versnellingen, maar er zijn ook exemplaren met een koppelingspedaal te vinden.







De zilveren (gespoten) rand om de grille verraadt dat dit een Aston Martin V12 Vantage S is met Sport-Plus pakket. De tienspaaks lichtmetalen velgen met specifiek voor Aston Martin ontwikkelde Pirelli banden met AM8 codering horen daar ook bij. Naast de sportieve accenten aan de buitenkant, is ook het interieur opgeleukt met onder andere contrast-stiksels.

Meebieden op deze beauty kan via het kavel van deze Aston Martin V12 Vantage S op The Collectables.