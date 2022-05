The Collectables – BMW E30 325i Cabriolet

De BMW E30 325i heeft inmiddels een mythische status. We gaan met een dakloze variant op pad vandaag!

Met de zomer in aantocht een BMW cabrio op de oprit of in de garage. Dat is voor veel mensen wel een aanlokkelijk idee. Waarom dan niet in de vorm van een karaktervolle klassieker? Vandaag rijden we met een BMW E30 325i Cabriolet. De beelden zijn dan sowieso mooi, maar is het ook leuk rijden?

Het helpt natuurlijk al dat de 325i uitgerust is met een smeuïge zes-in-lijn, een handbak en het M Sport-onderstel.

Het is BMW eigenlijk bij alle 3-serie generaties gelukt om stijlvolle cabrio’s neer te zetten van de modellen die voornamelijk als sedan, coupe en stationwagen ontworpen zijn. Zo is een 3-serie dus altijd een uitstekende basis geweest voor een cabrio om heerlijk mee te toeren. Met de eerste generatie (de E21) bouwde BMW alleen zelf nog geen cabrio. Er was wel een cabrio te krijgen via de dealer, maar dat was het werk van carrosseriebouwer Baur.

Ook bij de de E30-generatie was er initieel alleen een Baur-cabrio. Maar BMW kwam vervolgens ook zelf met een 3-serie Cabrio. En die mocht er zijn, zonder rolbeugel en met de kap verzonken in de carrosserie. Twee zaken die de Baur-versie niet had. Bij die versie bleven de raamstijlen nog overeind staan.

Vanaf de E30 generatie werd de M3 natuurlijk de topversie van de 3-serie Cabrio, maar de 325i doet als runner-up goed mee. En met een volledig eigen karakter! Met twee cilinders extra ten opzichte van de M3 en natuurlijk een stijlvolle ipv sportieve koets.

Die 2 extra cilinders brengen de totale cilinderinhoud van de heerlijke zes-in-lijn op 2,5 liter. Het blok is goed voor 170 pk en 222 Nm aan koppel. Prima prestaties leverde dat op, zeker voor die tijd hetzelfde blok vonden we later overigens ook terug in de BMW Z1

De auto waar we vandaag mee rijden wordt op dit moment geveild. Meebieden doe je bij de BMW 325i Cabriolet veiling op the Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.

BMW E30 325i Cabriolet (1991) Mercedes-AMG C 63 (2016) Verwacht – Aston Martin V12 Vanquish (2003)

Foto’s: Noortje Blokland voor The Collectables