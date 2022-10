The Collectables – BMW M4 handgeschakeld

De BMW M4 is een vaak geziene gast, maar niet een handgeschakelde zoals op The Collectables.

Als je kijkt naar het occasionaanbod BMW M3 en M4 van de F8X generatie is het overduidelijk. De DCT-automaat met dubbele koppeling is de meest gekozen variant. Begrijpelijk, want als allrounder is het een fijne bak met de nodige dosis drama. Maar soms wil je het heft in eigen handen nemen.

Dat kan zeker met een handgeschakelde variant. Maar ja, het is niet dat ze met bosjes worden aangeboden. Dan is dit wellicht je kans. Op The Collectables kun je bieden op een handgeschakelde BMW M4 (F82) Coupé. Het gaat hier om een exemplaar uit 2016 met nog geen 50.000 kilometer op de teller.

Op de meeste moderne sportauto’s is de automaat gemeengoed geworden. Wat dat betreft springt zo’n handgeschakelde BMW M4 (F82) zoals deze op The Collectables er echt wel uit. Het uiterlijk helpt ook mee. Dit specifieke exemplaar is verlaagd met H&R-veren, waardoor de M4 extra lekker op het netvlies ligt.

Het recept is bekend. Onder de kap ligt een 3.0-liter zes-in-lijn met twee turbo’s. Het blok levert 431 pk en je hebt 550 Nm aan koppel tot je beschikking. Met het zelf schakelen is het wat harder werken om deze BMW in zo’n 4,5 tel naar honderd kilometer per uur te accelereren. Bijkomend voordeel voor de purist: de handgeschakelde versnellingsbak is minder zwaar in vergelijking met de DCT. Het scheelt zo’n 40 kg.

Vergis je niet in de kleur. Deze M4 is niet het alombekende Alpinweiss, maar Mineralweiss. Het staat de coupé erg goed. De BMW heeft recent een onderhoudsbeurt gehad bij de dealer en is klaar om gereden te worden. Bieden op deze handgeschakelde BMW M4 doe je op The Collectables.

