The Collectables – Dodge Viper SR II

Het wordt te makkelijk gezegd: bucketlist materiaal.. Maar deze stond er toch echt wel op, tot nu!

8 liter V10

Die kop alleen zou al het hele artikel kunnen zijn. Deze Dodge Viper beschikt over een 8 liter V10. En dat levert een rijervaring op die past bij iets wat je verwacht met een 8 liter V10. Ongepolijst, ruw aan de randjes dus. Maar vooral ook. Heel veel brute kracht!

Chrysler CEO Bob Lutz wilde een nieuwe sportauto te bouwen in de lijn van de Shelby Cobra. Je kijkt naar het resultaat. De Dodge Viper getekend door Tom Gale. Die naam ken je misschien wel. Want hij heeft ook nog een ander icoon op zijn naam staan. De Lamborghini Diablo. Die Carroll Shelby link die Bob Lutz in zijn hoofd had werd overigens door Shelby bekrachtigd toen hij achter het stuur kroop van de eerste Viper toen deze als pace car ingezet werd tijdens de Indianapolis 500.

Die V10 waar we mee begonnen, die was ontwikkeld voor de Dodge Ram. Dat gietijzeren blok kon natuurlijk niet onveranderd in een sportauto gelepeld worden dus werd de hulp van Lamborghini ingeschakeld. De Italianen vielen destijds onder het Chrysler concern.

Zij zorgden ervoor dat er een aluminium versie kwam van de V10. De techniek bleek oerdegelijk. Variaties op de in 1995 geïntroduceerde coupé versie wonnen de 24 uurs races op Le Mans, Daytona en de Nurburgring.

De 8,0 liter grote V10 leverde in eerste instantie 406 pk en 630 Nm aan koppel. In 1996 werd het uitlaatsysteem aangepast. De sidepipes werden vervangen voor uitlaten die van achter uitkwamen. Wel zo prettig bij het uitstappen. Het resultaat is dat de V10 in deze Viper 421 pk en 662 Nm koppel levert. En ABS of tractiecontrole? Nee helaas (?). In de Viper ben je op jezelf aangewezen.

In 1996 waren er nog enkele wijzigingen. Zo kwamen er vijfspaaks-velgen in plaats van driespaaks-velgen werd er 27 kg aan gewicht bespaard door het gebruik van extra aluminium componenten. Omdat deze Viper uit 1996 eigenlijk tussen de SR I- en de SR II-generatie inzit, wordt deze ook wel officieus de SR 1,5 genoemd.

Eens zien wat Wouter vindt van deze Amerikaanse bruut!

