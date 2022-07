The Collectables – Lancia Delta HF Integrale (no reserve)

Een rally icoon voor op de straat. Deze Lancia Delta HF Integrale op The Collectables!

Als je een autoliefhebber ’s nachts wakker maakt en deze persoon moet één rally icoon noemen. Welke auto zal dan naar boven komen? Ik gok zo dat de Lancia Delta HF Integrale als eerste naar voren komt. De Italiaanse auto is een levende legende met een prachtige historie.

WRC

Het is meer dan terecht dat dit model op handen gedragen wordt. In de Group A-klasse van het wereldkampioenschap rallyrijden wist geen enkele andere auto zo te domineren als de Lancia Delta.

Zoals gebruikelijk in de rallywereld waren er eisen met betrekking tot de homologatie. Een autofabrikant kon enkele deelnemen met een model dat ook voor de gewone consument te koop was. Het was effectief mogelijk om een rallyauto te rijden met een kenteken.

Natuurlijk niet zo extreem als de échte rallyauto, maar het kwam aardig in de buurt. Een puik onderstel, brede wielkasten en een pittige motor. De Lancia Delta HF Integrale had dit ook allemaal en nu wordt er een exemplaar aangeboden op The Collectables.

Het bijzondere aan het kavel is dat de Lancia no reserve wordt aangeboden. Dat betekent een gegarandeerde verkoop aan de hoogste bieder. Een uitgelezen kans om een Delta HF Integrale te bemachtigen.

Dit exemplaar heeft een aantal modificaties ondergaan. Zo is de Delta onder andere in 1995 overgespoten naar deze fraaie kleur Giallo Ginestra. De complete lijst met modificaties en meer achtergrondinformatie over deze specifieke Lancia Delta HF Integrale check je op The Collectables.

