The Collectables – Lotus Esprit Turbo

Een iconisch model met een lange geschiedenis. Deze Lotus Esprit Turbo op The Collectables.

En jij dacht dat de Porsche 911 of Land Rover Defender lang in productie is? De Lotus Esprit is al jaren uit productie, maar kent desalniettemin een uitzonder lange bouwperiode. Zeker voor zo’n kleine sportwagenfabrikant. Het begon allemaal in 1976 en pas in 2004 viel het doek voor de Lotus Esprit.

Door de jaren heen werd het model telkens weer een beetje bijgespijkerd. Deze Lotus Esprit op The Collectables komt uit 1987. Kenners weten dan dat we het hier over een X180 hebben. Het design komt van de hand van Peter Stevens. Je weet wel, de designer van de McLaren F1. Niet de minste auto.

Het ontwerp werd door Peter Stevens wat ronder gemaakt, waardoor de Esprit beter aansloot bij designs uit die tijd. Nog steeds gaaf anno 2022 zijn natuurlijk die heerlijke klapkoplampen.

De motor van de Lotus Esprit Turbo zit op de goede plek: in het midden. Dit is een viercilinder turbomotor, goed voor 218 pk en 298 Nm koppel. Als je goed kunt schakelen moet een sprintje naar de honderd in 5,5 seconden mogelijk zijn. Behoorlijk rap in de jaren tachtig en ook vandaag de dag kom je nog goed mee in het dagelijkse verkeer.

Dit vroege exemplaar uit 1987 is de vijfde Lotus Esprit Turbo met het design van Stevens. Genoeg theorie, deze klassieker moet je ervaren in beeld en geluid. Dus kijk de video vooral! Check daarna het kavel van de Lotus Esprit Turbo op The Collectables.

