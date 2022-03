The Collectables – Nissan 350Z

Ok, geef maar toe, iedereen houdt toch een beetje de prijzen van de Nissan 350Z in de gaten, of niet?

De Nissan 350Z is zo’n auto die op je longlist staat. Net als onze redactie BMW 130i is het een auto die alleen al door de combinatie 6 cilinder, handbak en achterwielaandrijving interessant is. In het geval van een 350Z ook nog eens verpakt in een appetijtelijk design.

We pakken vandaag een 350Z beet die van NA de facelift is. Dit betekent dat de 3,5 liter V6 net iets meer PK’s heeft dan de eerste versie. Het vermogen werd na de facelift namelijk 300pk ipv de 280pk waarmee de 350Z bij ons op de markt kwam.

In 2002 bracht Nissan de 350Z op de markt. Dit was dan ook meteen de terugkeer van de ‘Z’ bij het Japanse merk. Die iconische Nissan ‘Z’ lijn startte natuurlijk met de 240Z en werd vervolgens opgevolgd door 260Z, 280Z en later de 280ZX en 300ZX.

Overigens was de 350Z volgens velen wel voor het eerst weer een terugkeer naar een Nissan met een goed getekend koetswerk. Het verging de Z toch een beetje als de Mustang tot de komst van de 350Z.

De Ford Mustang begon ook met een echt onderscheidend design wat in de jaren daarna steeds een beetje verwaterde door regelgeving en slechte beslissingen. De 350Z viel dan ook direct goed bij het publiek. Hij kwam overigens ook als roadster.

Dat de 350Z waar we vandaag mee rijden van na de facelift dateert heeft nog wat andere voordelen naast de toename in vermogen. De besturing werd verbeterd, dankzij snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging. Daarnaast heeft hij bi-xenonverlichting, LED-achterlichten en een nieuw design van de voorbumper.

Wil je zien of Wouter ook door deze 350Z wordt verleid en of hij van de longlist naar de shortlist gaat? In de video het antwoord!

Deze Nissan 350Z veiling staat nu live op The Collectables.

