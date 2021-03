The Collectables Podcast 2 - Hits and misses met ons eigen wagenpark - Autoblog.nl

In deze tweede The Collectables podcast bespreken Joris, Wouter en Tom hun eigen wagenpark. Gecombineerd zijn de drie heren goed voor tientallen auto’s. Genoeg te bespreken dus! Welke aankoop was een succes en welke aankoop had beter gekund? Je ziet en hoort het in deze podcast!

