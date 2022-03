The Collectables – Porsche 964 Carrera 2 WTL

Wimbledon Grün, mooie naam voor een mooie kleur dachten wij zo! Past prima op deze The Collectables Porsche 964 WTL Cabriolet

Wat is er mooier dan een Porsche 964? Volgens velen is een 964 Carrera met Turbo-Look nog net iets mooier. En precies daar gaan we vandaag mee op pad. Nu noemen we dat bij Porsche officieel een Werks Turbo Look.

Het exemplaar wat we meepakken vandaag is ook nog eens geleverd in een bijzondere kleur. Namelijk Wimbledon Grün Metallic. Niet alleen het exterieur is daarin uitgevoerd. Het voor de rest zwarte interieur is namelijk ook voorzien van piping in dezelfde kleur groen.

De 964 was een natuurlijke evolutie in de 911 range. De koplampen zijn de laatste die echt terug te leiden zijn naar het origineel uit de jaren 60 (de 993, was een echte trendbreuk). Maar er kwamen plotseling wel zaken als een elektrische opklappende achterspoiler. ABS en bijvoorbeeld stuurbekrachtiging.

Achterin veranderde er motorisch ook het een en ander. Nog steeds luchtgekoeld (daar werd met de 996 pas afstand van genomen), maar wel met een groter volume. 3,6 liter in dit geval.

Overigens die Werks Turbo Look is vrij zeldzaam. Voorzien van de brede heupen van een Turbo rolden er van de 34.398 Carrera 2’s die er in totaal geproduceerd zijn, maar 1.532 als Cabrio met een Turbo-look van de band.

Benieuwd hoe dat bevalt, een Porsche 964 Carrera 2 WTL met tiptronic? Bekijk dan de video!

De Porsche 964 Carrera 2 Cabrio WTL veiling staat nu online bij the Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.