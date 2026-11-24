Wie waren de presentatoren van de originele Top Gear en Grand Tour ook alweer? Na het zien van de nieuwe Grand Tour zijn we Jeremy, James en Richard al bijna vergeten. Misschien dat het tweede seizoen met het nieuwe trio daar nu echt voor gaat zorgen, want die komt eraan.

Nee, wij hadden het ook niet verwacht. We zagen het echt niet aankomen na alle ongekend lovende reacties van het eerste seizoen van de nieuwe Grand Tour. Of eigenlijk moeten we zeggen dat we niets anders hadden verwacht. Sterker nog, we gingen er al vanuit dat het tweede seizoen al in de boeken stond en vol in de productie was.

Maar niets minder blijkt waar, want Amazon maakt zojuist bekend dat Francis Bourgeois, James Engelsman en Thomas Holland hun handtekeningen onder de betreffende contracten hebben gezet. En dat is eigenlijk ook wel een beetje jammer.

Het duurt te lang

Zie, het probleem is dat deze bekendmaking ook inhoudt dat er nog geen millimeter werk verzet is aan het nieuwe seizoen. Amazon laat enkel weten dat de productie ergens in 2027 van start gaat. Realistisch gezien betekent dat we op z'n minst nog een jaar moeten wachten voordat de afleveringen op Amazon Prime zullen komen. Met een beetje pech, misschien zelfs pas in 2028.

Maar daartegenover staat wel dat de nieuwe serie opnieuw geproduceerd zal worden door hetzelfde talentvolle team achter de eerste reeks: Studio Lambert. Ook belooft Amazon "meer performance car, meer oude bangers, meer wereldreizen en nog meer lachen."

Het presentatietrio heeft er zelf ook zin in: "Zelfs met de steun van Jeremy, James en Richard was het aannemen van deze klus waarschijnlijk eerder dom dan moedig, maar de reacties op onze eerste serie waren positiever dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen. En nu we onze weg in deze wereld blijven vinden, hebben we de moed om nog dommer te zijn, en de domheid om nog moediger te zijn."