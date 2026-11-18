GTA 6 staat voor de deur. Vandaag, woensdag 18 november 2026, is de laatste volledige dag voordat de gamewereld definitief op zijn kop gaat. Na ruim dertien jaar verblijf in Los Santos sluit je GTA V natuurlijk niet zomaar af. Daarvoor is The Last Ride in het leven geroepen.

Over de hele wereld komen spelers vandaag samen in de online wereld van GTA voor een bijzonder, door de community bedacht afscheidsritueel. Dit is alles wat je moet weten over The Last Ride en wat je nog even moet afvinken voordat GTA 6 live gaat.

Wat is The Last Ride?

The Last Ride is geen officieel evenement of missie van Rockstar Games, maar een spontane beweging die via social media viraal ging. Verschillende bekende streamers en influencers hebben de actie kracht bijgezet. Het doel is simpel: op 18 november nog één keer inloggen in GTA Online (of de singleplayer) om in colonne door San Andreas te rijden en de game eervol uit te zwaaien. De afspraak: geen raketwerpers, vliegende Oppressor Mk II-brommers of ander geweld. Gewoon één laatste, vreedzame cruise door bijna de complete GTA 5-map.









Hoe laat begint The Last Ride?

Omdat er geen officiële starttijd vanuit Rockstar is, vinden de ritten de hele dag en avond plaats in verschillende tijdzones. Voor Nederlandse spelers is vanavond het moment. De meeste Europese community-lobby's, Discord-servers en livestreams verzamelen zich tusen 20:00 en 23:30 uur.

Het idee is om vlak voor de release van de nieuwe game te verzamelen op de luchthaven. Rond 23:45 uur neem je een vliegtuig en vlieg je richting het oosten. Je kijkt nog een keer uit het raam terwijl je symbolisch richting Vice City vliegt voor je volgende avontuur. Voor de duidelijkheid: GTA 5- en de GTA Online-servers blijven gewoon live. Het ritueel is puur om dertien jaar aan herinneringen af te sluiten.

De route van The Last Ride

Er circuleren meerdere routes op het internet. Het traject dat ik het meest tegenkomen op het internet ziet er als volgt uit:

Start - Los Santos International Airport : De meeste groepen spreken af op de grote parkeerplaatsen of op de startbanen van het vliegveld. Hier show je jouw favoriete GTA-auto en je meest gedragen outfit.

Kust- en snelwegronde: Vanaf het vliegveld trekt de stoet noordwaarts langs Del Perro Beach en de Pacific Coast Highway (Great Ocean Highway) richting Paleto Bay helemaal in het noorden van de map. Tip van uw redacteur: stem de radio nog een keer af op Non-Stop-Pop FM en geniet van de bekende GTA-bangers.

Via Blaine County en Vinewood terug: De route slingert via Sandy Shores en de bergwegen van Vinewood Hills terug de stad in, langs bekende plekken zoals het Diamond Casino, je eigen nachtclub, kantoor of appartement.

De finale op het vliegveld: De rit eindigt weer op LSIA. Hier stappen spelers uit hun auto, stappen ze in een privéjet, passagiersvliegtuig of gestolen sportvliegtuigje en vliegen de zonsondergang tegemoet richting het oosten, precies op tijd om de game af te sluiten en GTA 6 op te starten.

Wat je vandaag doen in GTA 5 voordat GTA 6 live gaat?

Heb je geen tijd voor een volledige groepsrit, of wil je in je eentje nog een laatste rondje maken? Neem nog één keer plaats achter het stuur van de auto waarmee het voor jou ooit begon (zoals een simpele Karin Sultan of Sabre Turbo) of de hypercar waar je jaren geleden eindeloos heists voor hebt zitten grinden. Rijd met die auto naar Mount Chiliad of het Vinewood-teken om daar van het uitzicht te genieten. Bel daar nog één Mechanic om te horen of ie nog steeds ‘Johnny on the spot’ is.

Start ook gerust nog eens de singeplayer-modus op en kijk hoe het met Michael, Trevor en Franklin gaat. Bij deze drie figuren is het per slot van rekening allemaal begonnen. Denk even terug aan de vriendschap tussen Franklin en Lamar, de yoga-missie met Michael en de vreemde plekken waar je Trevor trof bij het inspawnen. De drie compleet uitersten met hun eigen superkrachten brachten de eerste GTA 5-vreugde.







Heb je vervolgens je tranen weten te bedwingen en ben je klaar voor GTA 6? Check dan even of het spel al gepreload is. Niets is zo vervelend als om 00:00 uur klaar zitten en eerst uren moeten downloaden. Belangrijk: PlayStation heeft toevallig vandaag een grote update live gegooid. Zorg dat je die vandaag nog even download om geen tijd te verliezen.