Thuis je EV laden? Dit is hoeveel geld je kunt verdienen

Een elektrische auto thuis opladen kost normaal gesproken vooral geld. Je stopt er stroom in en haalt er kilometers uit, dat is een beetje hoe het gaat. Heel spannend is dat financieel gezien meestal niet. Maar daar komt misschien wel verandering in: wie thuis zijn EV laadt, kan daar tegenwoordig namelijk ook geld voor terugkrijgen. En nee, je hoeft niet opeens je laadpaal te verkopen.

Bijna 400 euro per jaar

Het draait om zogenoemde emissiereductie-eenheden, oftewel ERE’s. Die vertegenwoordigen een financiële waarde voor de CO2-besparing die ontstaat doordat je keurig elektrisch rijdt in plaats van met een ouderwetse dinosap-slurpende benzine- of dieselauto.

BlueBird Power noemt als voorbeeld iemand die jaarlijks zo’n 3.000 kWh thuis in zijn EV pompt momenteel ongeveer 390 tot 400 euro per jaar kan terugkrijgen. Even de laadpaal laten werken voor de verandering.

Dat is inderdaad geen bedrag waarvan je meteen een Ferrari kunt bestellen, maar voor iets wat je auto toch al moet doen, is het best aardig. De exacte vergoeding staat bovendien niet vast. De waarde van ERE’s beweegt mee met de markt, waardoor de uiteindelijke opbrengst kan variëren.

Je hoeft niet op het juiste moment te laden

Het interessante is dat je hiervoor niet ineens om 03:17 uur half slapend je bed uit hoeft om de auto aan de laadpaal te hangen. Ook hoef je niet eerst de weersvoorspelling te bekijken om te bepalen wanneer er ergens in Nederland genoeg wind staat.

De regeling kijkt namelijk vooral naar hoeveel elektriciteit aantoonbaar thuis in de auto wordt geladen. Het maakt voor de ERE-vergoeding dus echt niet uit of je dat op een zonnige middag of tijdens een grijze dinsdagavond doet.

Daarmee is het dus iets anders dan slim laden. Bij smart charging probeer je het laadmoment gewoon zo gunstig mogelijk te kiezen. Bij ERE’s draait het vooral om de hoeveelheid thuis geladen stroom en de CO2-besparing die daarmee wordt vertegenwoordigd.

Je laadpaal moet wel kunnen bewijzen wat hij doet

Er zit uiteraard een kleine adder onder het gras. De thuis geladen stroom moet wel betrouwbaar geregistreerd kunnen worden. Daarvoor is een MID-gecertificeerde meter nodig, zodat daadwerkelijk aantoonbaar is hoeveel elektriciteit naar de auto is gegaan. Ergens wel begrijpelijk toch?

Particulieren kunnen de certificaten bovendien niet zelf even op een beurs verhandelen. De laadgegevens lopen via een gespecialiseerde partij, waarna de financiële opbrengst bij de EV-rijder terechtkomt.

Voorlopig is het dus vooral interessant voor mensen die hun EV veel thuis laden. Wie jaarlijks duizenden kilowatturen door zijn laadpaal jaagt, kan daar volgens BlueBird Power momenteel een paar honderd euro voor terugzien. De laadpaal blijft daarmee gewoon stroom vreten, maar hij kan tegenwoordig tenminste een beetje terugpraten.

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