Tienduizenden Nederlanders weigeren hun Ferraris in te leveren! Nog voor geen goud doen ze er afstand van en een boete nemen ze voor lief.

Oké, ik ben de eerste om toe te geven dat bovenstaande foto enigszins misleidend is. Want het gaat niet om tienduizenden Nederlanders die weigeren om hun rode trappelende Italiaanse raspaard in te leveren, nee het gaat niet om Ferrari, maar om Ferraris. Dat is namelijk helemaal geen automerk. Maar het is wel relevant voor automobilisten. En dan vooral degenen die een EV op de oprit hebben staan en die opladen via hun zonnepanelen. Niet zelden produceren die zonnepanelen namelijk meer stroom dan de huiseigenaar kan verbruiken of in zijn auto kan laden. En dat is precies waar de Ferraris om de hoek komt kijken.

Er zijn 500 duizend Ferraris in Nederland!

Nou waar gaat het nou precies om. Volgens de netbeheerders in ons land zijn er nog zo'n 500 duizend Ferraris in ons land. Een Ferraris is een draaischijfmeter in je meterkast. In de Ferrarismeter draait een metalen schijf en als je stroom verbruikt dan draait de schijf harder. Die draaischijf is gekoppeld aan een telwerk en zo weet je hoeveel kWh stroom je verbruikt. Maar het mooie is, als je zonnestroom teruglevert, dan draait de schijf de andere kant op en loopt de teller terug. Super lucratief natuurlijk.

Alleen is het de bedoeling dat iedereen die nog zo'n meter in zijn meterkast heeft draaien, overstapt op een digitale meter. Een kwart van de mensen die nu zo'n Ferrarismeter heeft weigert dat echter categorisch. Die hopen zo ook na januari nog gewoon door te kunnen gaan met salderen en op deze wijze terugleverkosten te vermijden. De netbeheerders dreigen nu met dwangsommen.

Mag niet, maar kan wel?

De nieuwe energiewet schrijft voor dat iedereen aan de digitale meter MOET (hoeft niet persé een slimme meter te zijn). Door steeds te weigeren zou het kunnen dat er in een individueel geval langer gesaldeerd kan worden, maar dat is niet voor lang. Door die verplichting kan iedereen met de antieke meter waarschijnlijk dit jaar nog een brief op de deurmat verwachten met een laatste aanbod om de meter te wisselen.

Wie dan alsnog toestemt krijgt net als iedereen kosteloos een digitale meter in de meterkast, maar weiger je nog steeds dan volgen er sancties. Je bent immers volgens de nieuwe wet verplicht om over te stappen. Vervangen zal uiteindelijk toch moeten en als je niet na deze brief toestemt dan zul je in toekomst 100 euro voor die nieuwe meter moeten betalen. Vast wel terug te verdienen met terugleveren, ware het niet dat er nu ook met dwangsommen gedreigd wordt.

Kwart weigert nog steeds

Er zijn nog aardig wat van die laatste waarschuwingsbrieven te sturen, maar netbeheerder Stedin heeft er inmiddels zo'n 27 duizend verstuurd en een kwart weigert nog steeds zo lezen we in het AD. Die weigeraars worden overgedragen aan de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en daar zal handhaving op volgen. De verwachting is met deze ervaringen, dat in totaal zo'n 100 duizend mensen blijven weigeren. Werk zat voor de RDI dus.

De hoogte van de dwangsom is nog niet bekend, maar wel dat hij bij aanhoudend weigeren kan oplopen. Voor eind 2027 moet de Ferrarismeter uit elke meterkast verdwenen zijn. Tot die tijd zijn er iedere werkdag zo'n 300 monteurs bezig om elke werkdag 1.300 meters te vervangen. Een monsterklus. De kunst wordt om uit te rekenen hoe lang je kunt traineren en of je dan langer kunt terugleveren en meer geld kunt verdienen dan dat je aan dwangsommen kan opgelegd krijgen. Kun je sparen voor een echte Ferrari!

De headerfoto bij dit artikel is met AI gemaakt