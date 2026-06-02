Geloof het of niet: TikTok gaat een auto bouwen

Als je dacht dat we inmiddels wel alle mogelijke samenwerkingen in autoland hadden gezien, dan heeft China een verrassing voor je. Zet je schrap voor de allereerste échte 'TikTok-auto'. ByteDance, het gigantische techbedrijf achter de verslavende video-app, duikt de automotive wereld in samen met een bekende naam.

Het moederbedrijf van TikTok gaat in zee met het Chinese automerk Seres om samen het submerk Saidou Technology op te richten. De autobouwer was een tijdje in Nederland actief, maar zonder enig succes. In het thuisland gaat het wel goed. Alleen al in mei 2026 verkocht het merk 33.476 voertuigen en de teller voor dit jaar staat inmiddels al op ruim 145.000 eenheden. Genoeg dus voor TikTok om een graantje mee te pikken.

Voordat je bang bent dat je verplicht dansjes moet doen om de auto te starten: ByteDance gaat de auto's niet zelf ontwerpen. De basis wordt geleverd door Seres, dat onlangs een gigantische kapitaalinjectie van zo'n 850 miljoen euro kreeg van een groep investeerders, waaronder batterijgigant CATL. Waarom we het dan toch een TikTok-auto noemen? De auto wordt uitgerust met het AI- en cloudplatform van ByteDance, genaamd Volcano Engine. Dit platform gaat fungeren als het 'digitale brein' van de auto voor een ‘hypermoderne AI-cockpit’. Da’s alles waar je al jaren van droomt of niet?

Het zal je niet verbazen dat de TikTok-auto gericht is op jongeren. Het eerste model van het nieuwe merk Saidou moet nog dit jaar in China van de band rollen en wordt een, hoe kan het ook anders, crossover. De TikTok-auto moet straks te koop zijn als EV en als EREV (Extended Range Electric Vehicle). Na de mislukking van Seres in Nederland verwacht ik niet dat je binnen nu en afzienbare tijd een TikTok-auto hier kunt kopen.