Oude gek voorspelt: F1-titel gaat naar Verstappen of Antonelli

Niets is zo veranderlijk als de gemoederen in de Formule 1. Was iedereen voor de GP van Miami het er nog over eens dat Verstappen de sport binnen no-time zou verlaten, wordt er nu gespeculeerd dat hij nog een kampioenschap op zijn naam kan zetten. Tenminste, de 95-jarige oud eigenaar van de Formule 1 denkt dat dit tot de mogelijkheden behoort.

Max heeft het vuur weer gevonden

In een interview met de Zwitserse krant Blick vertelt Bernie Ecclestone dat hij verwacht dat de titelstrijd dit jaar uiteindelijk zal gaan tussen Max Verstappen en Kimi Antonelli. Hij verwacht namelijk dat Russell, die aan het begin van het seizoen nog favoriet was, zich niet meer zal herpakken en moeite blijft hebben met de Mercedes die hij onder z'n kont heeft. Iets waar vooral Max van kan en zal profiteren. Dit komt vooral doordat Red Bull in zijn ogen uit het dal is gekropen. Dat zorgt er vervolgens weer voor dat Max zijn innerlijke vuur weer kon opstoken "en als hij dat doet, is hij gevaarlijk", stelt de Brit.

Op dit moment staat Antonelli op de eerste plek in het kampioenschap en heeft hij 74 punten voorsprong op Verstappen die met 26 punten de zevende positie bekleed. De door Ecclestone afgeschreven Russell staat tweede met 80 punten en heeft in theorie betere kaarten in handen dan Verstappen. Hij heeft de snellere auto en slechts 20 punten afstand van de 19-jarige Italiaanse rookie.

Er verandert nog een hoop

Maar het seizoen is nog maar net begonnen en er kan dus nog een hoop gebeuren. Er staan weer wat veranderingen van het reglement op stapel waar de teams op moeten inspelen. Ook sleutelen de teams hard aan het beter maken van hun bolides, waar Red Bull bijvoorbeeld verwacht over een ruwweg een maand de RB22 pas echt op gewicht te hebben. De rek is er dus nog lang niet uit.