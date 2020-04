Toch een Spyker D12 Peking-to-Paris

Het Nederlandse Minotto iets in de snelle SUV

Maar liefst 14 jaar na dato komt er toch een motor te liggen in de SSUV van Spyker. Waar Victor Muller, CEO van Spyker, na een faillissement altijd verbazingwekkend snel een comeback maakte duurde dit bij de Spyker D12 iets langer. In 2006 konden we Muller misschien nog wel uitlachen. Hij wilde een dikke motor in een lompe SUV leggen, onzettend inefficiënt maar niet minder leuk. Toch kwam dit prototype er nooit. Nu wil het Nederlandse bedrijf Minotto de D12 14 jaar later toch de weg op krijgen.

Spyker gebruikte altijd motoren van de VAG-groep. Voor de Spyker D12 wilde Muller gebruik gaan maken van de W12 Bi-Turbo van Volkswagen én Bentley. Hij onthulde in 2006 het prototype, die eigenlijk alleen bestond uit plaatwerk. Geen motor, maar een werkende deur en verder niks. De W12 werd uit productie gehaald. Nu weten we van Victor Muller dat hij niet opgeeft. Twee jaar later kwam daar de D8 Peking-to-Paris, een verwijzing naar de Amerikaanse 8 cilinder. Ook daar bleef het bij een knap staaltje plaatwerk.

De naam van de Spyker D12 is makkelijk te verklaren. De D-serie was de eerste AWD van Spyker. 12 verwijst naar de W12 Bi-Turbo met, hoe kan het ook anders, 12 cilinders. Peking-to-Paris verwijst naar de gelijknamige rally in 1907 waar Spyker als tweede finishte. De D12 zou Spykers duurste model moeten worden. De 500 pk sterke SUV kwam nooit op de markt omdat Muller het verstandiger vond om SAAB over te nemen.

Nu is er toch hoop voor de Spyker D12. Geen Amerikaanse 8 cilinder dus maar gewoon de 12 cilinder zoals het eerste prototype in 2016. Het Nederlandse bedrijf Minotto haalde al eens een V12 uit een schade Ferrari en produceerde daar iets moois mee. Waarschijnlijk heeft het bedrijf nu een Bentley met schade op de kop kunnen tikken om de W12 over te lepelen in het prototype van de D12. De enige Spyker D12 Peking-to-Paris wordt dus 14 jaar na dato voorzien van een motor. Minotto wil de Spyker straatlegaal gaan maken.

Minotto kan in 2020 op iets meer concurrentie rekenen. Snelle SUV’s zijn nu geen uitzondering meer. In 2006 had Spyker nog geen last van de DBX, Cayenne en Urus. Hopelijk spotten we de Spyker D12 snel in het wild.