Skoda wijzigt voor het eerst de koers van de Octavia

Sinds de hervorming van Skoda onder VAG gaat de Octavia al mee als één van de speerpunten. Op basis van de Golf is dat Skoda's manier om een middelgrote liftback en stationwagon aan te bieden. Het is een nuchtere, alleskunnende pakezel en dat ziet Europa grotendeels nog wel zitten. Toch lijkt Skoda bezig met een kleine koerswijziging en een beslissing die nu wordt vermoed door ingepakte testauto's is iets compleet nieuws voor Skoda.

We zitten inmiddels al aan de vierde generatie Skoda Octavia. Deze in 2019 uitgekomen vierde versie op basis van de Volkswagen Golf VIII doet in principe precies wat je verwacht. Je zou hem bijna nog iets meer down-to-earth kunnen noemen dan zijn voorganger, want in diens laatste iteratie gaf Skoda de Octavia ineens een vrij bijzonder front. Da's bij de toen gloednieuwe Octavia wel anders.

Skoda bood allerlei moderne oplossingen aan qua aandrijflijnen. Naast de benzines en diesels kwamen er mild hybride benzinemotoren en voor het eerst PHEV's. Dat laatste zorgde bijvoorbeeld ervoor dat de 245 pk sterke Octavia RS die elders met de 2.0 werd geleverd, hier alleen als 245 pk sterke 1.4 PHEV kwam. Afijn, de Octavia blijft min of meer van 'de oude garde'. Het scoort gigantisch in Europa, maar bijvoorbeeld in Nederland legt de auto het af tegen de SUV-, EV- en EV-SUV-modellen.

Facelift

Toch heeft de Skoda Octavia net als zijn drie voorgangers een normale levensloop. In 2023 onthulde het Tsjechische merk een facelift midden in de cyclus. Deze trok de Octavia ietsje strakker om nog even mee te gaan. Verder werd wat we kennen herzien, maar niks baanbrekends toegevoegd. De voorkant zoekt weer een beetje de ietwat gekke kant op, maar goed.

Facelift 2?

Net als vrijwel elke 'traditionele' benzineauto zal Skoda met hun kop in de toekomst zitten wat betreft de Octavia. Waar het merk zich vast zal afvragen of er nog wel toekomst zit in het model. Zo kregen we vorig jaar de Skoda Vision O te zien, wat een elektrische stationwagon moet aanduiden ter grootte van de Octavia. Een soort Skoda-versie van de Volkswagen ID.7, waarschijnlijk. Deze is natuurlijk hypermodern met de Tech Deck-designtaal die Skoda gebruikt in hun nieuwe modellen zoals de Peaq. Een auto die je op termijn zou kunnen opschrijven als de richting waar de Octavia heen moet.

Toch lijken spyshots, onder meer gedeeld door Carscoops, een andere richting aan te geven voor de nabije toekomst. Er wordt namelijk een Skoda Octavia gespot die nog een facelift ontvangt. Een normale cyclus met één facelift is wat de Octavia al vier generaties doet, dus dat is een kleine breuk in de traditie. Het lijkt er dus op dat Skoda de Octavia ietsje meer in lijn wil laten vallen met hun nieuwe elektrische gamma, zonder de Octavia direct volledig te vernieuwen. Gebruikelijke veranderingen zoals bij een facelift worden gespot: een nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen, een nieuw interieur en ook een mild gewijzigde achterkant, al is die wel héél goed ingepakt.

Zo moet de Skoda Octavia nog even mee kunnen voordat een definitieve keuze wordt gemaakt om hem op te volgen. Een productieversie van de Vision O wordt ook te zijner tijd verwacht, dus wellicht dat het merk net als Volkswagen de elektrische versie en de benzineversie naast elkaar wil blijven verkopen.