Explosie van crashende huurauto’s dwingt overheid van dit land tot actie

Je hoeft volgens het Engelse gezegde niet voorzichtig te doen met een huurauto. Daar denken ze tegenwoordig in Japan anders over. Het Japanse ministerie van Infrastructuur en Transport trekt daarom aan de noodrem na een grote stijging van het aantal verkeersonderzoeken en crashes waarbij buitenlandse toeristen betrokken zijn.

Op zich is het logisch dat er daar veel vakantiegangers crashen. Je kunt net als onze Robbie op toeristische hotspots heerlijk spul huren en ermee rondrijden. Tel daarbij op dat ze in Japan aan de linkerkant van de weg rijden met het stuur aan de andere kant en je hebt een perfect recept voor chaos op de weg met crashes als gevolg.

Meer dan 400 procent meer crashes!

De cijfers spreken voor zich. Waar het aantal ernstige incidenten met buitenlandse bestuurders van huurauto’s in 2020 nog op 47 lag, is dat aantal in 2025 geëxplodeerd naar maar liefst 212 gevallen. Dat is een ruim verviervoudiging in slechts vijf jaar tijd. De groei is volgens de overheid dan weer te wijten aan de groei van het toerisme in Japan sinds de pandemie.

Door de verwisseling van het stuur en van de rijbanen gaat het vooral mis bij het afslaan naar rechts. Je moet hierbij de tegemoetkomende rijbaan oversteken en dan gaat het blijkbaar vaak mis.

De maatregelen

De Japanse overheid laat het er niet bij zitten en grijpt in. Nadat er eerder al proeven zijn gedaan met metingen waarmee precies in kaart werd gebracht op welke plekken toeristen massaal op de rem trapten, worden de maatregelen nu op grote schaal uitgerold rondom grote internationale luchthavens zoals New Chitose, Fukuoka en Naha op het Japanse eilandenrijk.

Op de plekken waar de toeristen de meeste fouten maken, laat de overheid aanpassingen doorvoeren op het wegdek. Bij gevaarlijke kruispunten worden specifieke lijnen op het wegdek geschilderd die toeristen stap voor stap door de juiste afslag loodsen. Ook komen er rubberen paaltjes. Om te voorkomen dat verwarde bestuurders na het afslaan per ongeluk op de verkeerde strook belanden. Tot slot worden er borden geplaatst met de boodschap ‘Keep Left!’.

Naast de aanpassingen aan de weginfrastructuur start het nationale bureau voor toerisme een enquête onder internationale bezoekers om te onderzoeken waar de grootste knelpunten en onduidelijkheden tijdens het rijden precies ontstaan. Denk je dat dit de ongelukken met huurauto’s in Japan naar beneden gaat brengen?

Hoofdfoto: Porsche Cayenne GTS gespot door thomcarspotter

Bron: Traicy.com

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover