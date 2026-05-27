Deze gemeente is toertochtjes met auto’s en motoren helemaal zat

Toertochtjes. Wie is er niet mee groot geworden. In de gemeente Vaals zijn ze er helemaal klaar mee, in elk geval in georganiseerde vorm.

Het aantal bedrijven dat (betaalde) toertochtjes organiseert is de afgelopen jaren, zeker onder de autoliefhebbers, enorm gegroeid. Het is dan ook een mooie business case. Je zet een mooie route uit, regelt lekkere eetlocaties en eventueel een tophotel voor een of meerdere overnachtingen. Daar kan best wat marge op zitten, zeker in het hogere segment. Het enige wat deelnemers moeten doen is opdagen en rijden.

Maar wie zich beperkt tot Nederland heeft niet extreem veel keuze. Er zijn zeker mooie routes te rijden in ons land , maar epische haarspeldbochten ga je hier niet krijgen. Bovendien is Nederland krap en is het al gauw druk. Daar komt nu nog iets bovenop. Gemeenten die eigenlijk wel klaar zijn met georganiseerde toertochten, met name groepen die herrie maken.

Voor de gemeente Vaals is de maat vol. De gemeente in Zuid-Limburg heeft besloten om paal en perk te stellen aan georganiseerde toertochten.

Meldingsplicht

Waar je voorheen zonder al te veel gedoe met een groepje de heuvels in kon trekken, moet je dat straks eerst melden. Zodra een toertocht uit meer dan tien voertuigen bestaat, is er een meldingsplicht voor zowel motoren als auto’s. Wordt de groep groter dan vijftig voertuigen? Dan heb je zelfs een vergunning nodig. En daar zit meteen de grootste beperking: de gemeente geeft er maximaal vier per jaar af.

De aanleiding voor deze maatregelen laat zich raden: overlast. Inwoners van plaatsen als Vijlen en Camerig klagen al langer over geluid en drukte. De gemeente weigert zelfs een vergunning te geven aan groepen met “Extra lawaaiige voertuigen”. Nou, lekker dan met je Ferrari 812 Novitec trompet.

Met de nieuwe regels wil de gemeente voorkomen dat deze wegen veranderen in een soort openluchtcircuit. Grote groepen worden ontmoedigd en moeten bovendien landelijke wegen en natuurgebieden zoveel mogelijk vermijden.

Restricties

Alsof een meldplicht en vergunning niet genoeg is komen er ook tijdsrestricties. Toertochten mogen alleen nog plaatsvinden tussen 09:00 en 18:00 uur en zijn verboden op feestdagen.

Wie gaat handhaven dan?

Het is een leuk plan uit de koker van de gemeenteraad. Maar zoals wel vaker klinkt het allemaal heel theoretisch. Critici vrezen dat het probleem zich simpelweg verplaatst naar omliggende gemeenten. Het zogeheten waterbedeffect dus: druk hier, rust daar

Bovendien is de vraag in hoeverre de gemeente gaat handhaven. Worden groepen die groter zijn dan 10 auto’s echt straks structureel aan de kant gezet? Hoe bepaal je dat al die auto’s en motoren tot één groep behoren? Dit is natuurlijk voer voor welles-nietes discussies. Laat staan dat de gemeente een sterke juridische case heeft, mocht zoiets tot een rechtszaak komen.