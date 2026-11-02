Dit zijn de EV’s met het grootste trekgewicht

Een paar jaar geleden waren er nog een berg bezwaren tegen EV’s: de actieradius was te klein, ze waren te duur, je kon er geen caravan mee trekken, enzovoorts. Veel van deze zaken worden in een rap tempo opgelost. Hoe is het gesteld met het trekgewicht anno 2026?

Over de actieradius hebben we het vaak genoeg, maar het trekgewicht is voor sommige mensen ook belangrijk. Niet alleen voor de caravantrekkers in ons midden, maar bijvoorbeeld ook voor mensen die regelmatig met een boot of paardentrailer op pad gaan. In dit artikel zetten we de EV’s met het grootste trekgewicht op een rij. We beperken ons tot de auto’s die je daadwerkelijk kunt kopen in Nederland, dus een Hummer EV ga je niet tegenkomen in dit lijstje.

We hebben een top 10 gemaakt, maar een groot deel van de auto’s uit dit lijstje heeft hetzelfde trekgewicht. Daarom vormen de nummers 10 tot en met 4 een gedeelde derde plaats. Het genoemde trekgewicht is uiteraard geremd.

3. Lucid Gravity

2.500 kg

We beginnen de gedeelde derde plaats met de Lucid Gravity. Een bakbeest van bijna 2.700 kg, dus dan mag je ook verwachten dat ‘ie wat kan trekken. Dat kan gelukkig: je kunt er 2.500 kg achter hangen. Let op: dan moet je wel de Grand Touring hebben. De andere versies kunnen slechts 1.600 kg trekken, wat een beetje tegenvalt voor dit formaat auto. De Grand Touring heeft overigens ook meteen 839 pk en 1.232 Nm aan koppel, dus je merkt waarschijnlijk niet eens dat er iets achter hangt.

3. Hyundai Ioniq 9

2.500 kg

De caravantrekker van Hyundai is de Ioniq 9. Deze auto kan 2.500 kg trekken, mits je een vierwielaangedreven versie kiest. Daarbij heb je twee opties: de AWD met 308 pk en 605 Nm en de AWD+ met 429 pk en 700 Nm.

3. Kia EV9

2.500 kg

Als de Hyundai Ioniq 9 in de lijst staat, kan natuurlijk ook de EV9 niet ontbreken. Ook bij deze auto is het zaak dat je de AWD kiest, want met de RWD kun je slechts 900 kg trekken. De Kia EV9 beschikt over 384 pk en 600 Nm aan koppel. Daarnaast is er nog de EV9 GT, met een royale 508 pk en 740 Nm aan koppel. Daarmee krijg je de sleurhut wel de berg op.

3. Porsche Macan Electric

2.500 kg

Ook op nummer 3: de Porsche Macan. Dit is de meest compacte auto van het stel, maar onderschat ‘m niet. Op de achterwielaangedreven instapper na, kunnen alle versies 2.500 kg trekken. De power die je daarbij hebt, loopt uiteen van 408 pk en 650 Nm in de Macan 4 tot 639 pk en 1.130 Nm in de Macan Turbo.

3. BMW iX

2.500 kg

De BMW iX is al jarenlang een van de beste elektrische trekauto’s en anno 2026 is deze auto nog steeds goed voor een gedeelde derde plaats. Want deze auto kan – je raadt het al – 2.500 kg trekken. Welke uitvoering je kiest maakt in principe niet zoveel uit. De instapversie heeft ook al vierwielaandrijving en 700 Nm koppel, dus daarmee kom je prima uit de voeten.

3. Range Rover Sport Electric

2.500 kg

De kersverse elektrische Range Rover Sport mag natuurlijk niet ontbreken in dit lijstje. Land Rover heeft op dit punt een naam hoog te houden. De Range Rover Sport kan gewoon 2.500 kg trekken, al moet je voor het écht zware werk nog steeds de versie met verbrandingsmotor hebben. Die kan tot 3.500 kg sleuren.

3. Range Rover Electric

2.500 kg

Naast de elektrische Range Rover Sport hebben we ook nog de grote Range Rover Electric. Die heeft hetzelfde trekgewicht, dus ook weer 2.500 kg. Het begint wel een beetje eentonig te worden, maar daar kunnen wij ook niks aan doen. De verdere specificaties zijn ook hetzelfde voor beide Range Rovers: er is een EV450 met 450 pk en 677 Nm en een EV550 met – inderdaad – 550 pk en 850 Nm aan koppel.

2. Bentley Torcal

2.700 kg

We zijn eindelijk door alle nummers drie heen, om bij de gedeelde tweede plaats te komen. Daar vinden we de Bentley Torcal, die natuurlijk zijn techniek deelt met de Porsche Cayenne. Dat is echter niet de auto waar de Bentley zijn plaats mee deelt, maar daar komen we zo op. De Torcal is goed voor een trekgewicht van 2.700 kg. Zo kun je in stijl je boot te water laten. En aan trekkracht heb je ook geen gebrek: je kunt kiezen tussen 821 pk en 1.194 Nm of 888 pk en 1.350 Nm.

2. BMW iX5

2.700 kg

Als je 2.700 kg wil trekken kun je ook voor een andere nieuwkomer kiezen: de BMW iX5. Dat is minder dan de X5-zonder-i (die mag 3.300 kg trekken), maar voor EV-begrippen is dit een uitstekende waarde. Om de caravan of trailer van z’n plek te krijgen, heb je 578 pk en 805 Nm tot je beschikking.

1. Porsche Cayenne Electric

3.500 kg

Applaus voor de absolute nummer 1: de Porsche Cayenne Electric. Deze steekt er met kop en schouders bovenuit, want deze EV kan maar liefst 3.500 kg trekken. De enige voorwaarde is dat je het off-roadpakket à € 2.670 aanvinkt. Doe je dat niet, dan kun je 3.000 kg trekken, wat alsnog meer is dan alle andere EV’s die je in Nederland kunt kopen. Hoeveel koppel je hebt kunnen we helaas niet vertellen, want Porsche specificeert alleen het maximale koppel met launch control. En daar heb je niet zoveel aan als je een aanhanger trekt. Maar reken erop dat je ruim voldoende trekkracht hebt.

Veel kunnen trekken is leuk, maar het is natuurlijk wel een grote aanslag op je range. Dat is meestal niet zo'n probleem als je met de boot- of paardentrailer op pad gaat, maar als je met de caravan op reis gaat is het wel een dingetje als je range halveert. In dat geval kun je het beste voor de BMW iX5 kiezen, want die heeft met 809 kilometer de grootste marge.

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