Top Gear heeft jarenlang geprobeerd een soort magische formule te vinden die het daverende succes van Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May ook kon evenaren. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar de BBC geeft niet zomaar op. Voor de terugkeer van het autoprogramma heeft de omroep een behoorlijk opvallende naam gestrikt. En nee, het is niet Jimmy Carr.

Een chef achter het stuur

Niemand minder dan Gordon Ramsay gaat de nieuwe hoofdpresentator van het programma worden, zo meldt de BBC. De wereldberoemde chef-kok, die we vooral kennen uit de keuken en zijn bijzondere vocabulaire, heeft overigens wel degelijk een enorme liefde voor auto's en de autosport. Heel gek is de keuze dus niet.

Ramsay krijgt uiteraard nog wat gezelschap van een nog onbekende groep co-presentatoren en ook de legendarische Stig mag zijn helm weer opzetten.

Top Gear krijgt tweede kans

De keuze voor Ramsay komt nadat eerder vooral de naam Jimmy Carr in de rondte ging. Het leek er even op dat Jimmy een serieuze kandidaat zou zijn om het programma te hosten, al helemaal nadat BBC-directeur Ed Havard aangaf dat Carr dit uitstekend zou kunnen. Carr zou uiteindelijk hebben afgezien van de klus vanwege andere werkverplichtingen en de tijd die de opnames zouden kosten.

De opnames beginnen in ieder geval volgend jaar en het programma moet in 2028 terugkeren op de buis. Daarbij wordt opnieuw gebruikgemaakt van het bekende testcircuit op Dunsfold Aerodrome, waar Top Gear jarenlang zijn thuisbasis had. Lekker oud en vertrouwd dus.

De BBC wil geen simpele kopie van het oude Top Gear maken, maar echt een nieuw hoofdstuk beginnen. Met Ramsay aan boord kiest de omroep in ieder geval voor iemand die niet bepaald bekendstaat om zijn rustige houding. Ik zie hier wel een kans in, maar we moeten het eerst natuurlijk zien.